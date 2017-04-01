Дружина нардепа Папієва скупила на Буковині пів-Мамаївців

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.
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у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
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у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Дружина нардепа Папієва скупила на Буковині пів-Мамаївців

Вчора, 16:30 / Коментарів: 6
Дружина нардепа Папієва скупила на Буковині пів-Мамаївців


Вже більше 3-х років пройшло з того часу, як з ганьбою прогнали Папієва і партію регіонів з Буковини. Вони зникли з Чернівців, але підлі їхні справи досі живуть. І, як не дивно, іноді перемагають. Щоправда, тільки на короткий термін. Бо не може бути так, аби зло і неправда перемагало добро і правду.

Історії, про яку йтиметься, уже не менше 13 років. Саме тоді, у часи народного піднесення і перемоги Ющенка на виборах президента України, у Мамаївцях було засноване ТОВ «Мамаївський агропромисловий комбінат». Він дав друге життя тепличному комбінату, який колись славився не тільки на всю Україну, а й на увесь світ.

Але недовго так було. Бо рейдери з Росії та їхні українські холуї захопили Промінвестбанк, який був кредитором фірм, що вирощували овочі. Як не дивно, там з`являються прізвища братів Клюєвих. Вони у той час були потужними і могутніми. Їм підпорядковувалися всі і все. Тож нові власники банку вимагали повернення кредитів негайно. А це десятки мільйонів гривень. Що неможливо було зробити. Далі ціна на газ почала шалено рости. Вже з 1 січня 2009 року у п`ять разів зросла вартість блакитного палива, яке використовувалося для теплиць.

Банк і рейдери не дозволяли відстрочки платежів. Таким чином підприємство розвалювалося.

Аби «добити» Мамаївський агропромисловий комбінат, на директора Олега Севідова завели карну справу. До її фабрикування долучені були й особи, котрі на Буковині займали великі посади в податковій і у вищій виконавчій владі. Зокрема, голова ДПА у Чернівецькій області Козловський та тоді губернатор Папієв.
З січня 2012 року (тоді партія регіонів панувала в Україні) почалися прослуховування телефонів. Атака на підприємство і на директора була шаленою. До неї долучилася й податкова міліція Кіцманщини. Севідова арештували, але за 10 днів звільнили.

Далі все відбувалося як у гостросюжетному вестерні. Арешти, захоплення, рейдерство, суди… У 2012 році слідчий податкової міліції Северин накладав арешт на майно МАК (Мамаївський агропромисловий комбінат). І у 2013 році справу передали до Кіцманського районного суду.

Революція 2013-2014 рр. призупинила активну фазу знищення підприємства. Повсталий народ витягнув за краватку Папієва з кабінету і копняками відправив на всі чотири боки.

Судді, прокурори принишкли. Вони не знали, що буде з ними. Тому мовчки перечікували революційні бурі. Та згодом сталося як завжди: революцію задумали генії, виконали романтики, а плодами скористалися негідники. Останні подібні до Папієва і тих, хто з ними був. Тому дуже швидко Папієв, прокурори, судді оговталися. Перший став народним депутатом, інші всиділи на посадах. Коли революційний пил на майданах припав, руйнація з новою силою обрушилася на МАК і його директора.

У 2015 році за ініціативою Кіцманської ОДПІ порушилася справа про банкрутство ТОВ «МАК».

А вже у серпні 2016 року арбітражний керуючий Шевчук Тарас Іванович продав майно ТОВ «МАК» за 270 000 грн. І як ви думаєте, кому?
Знову ж на арену боротьби за власний добробут вийшли Папієв і його сім`я.

З`ясовується, підприємство, яке оцінюють у 4 000 000, продано за 270 000 грн. ТОВ «Есперанса плюс», засновником якого є дружина Михайла Папієва Лідія.
Пам`ятаєте, ще у 2012 році слідчим Северином був накладений арешт на майно і на підприємство «МАК»? То ж як його могли продати?
А дуже просто.

Якимось чином Господарський суд у 2016 році виніс ухвалу про зняття арешту. Ця ухвала діяла недовго, але достатньо для того, аби продати «МАК».
Без попередньої змови зацікавлених осіб такі оборудки здійснити неможливо.

Про неї ніхто на підприємстві не знав. Більше того, з серпня, коли МАК був незаконно проданий Папієвій дружині, власники продовжували свою діяльність, навіть не підозрюючи про те, що це вже не їхнє. На комбінаті працювали робітники, охорона і т. п.
Тільки 23 грудня 2016 року Львівський господарський суд скасував рішення Чернівецького господарського суду (суддя Бутирський) про незаконне зняття арешту у справі банкрутства ТОВ «МАК».

І саме тоді з`ясувалося, що арештоване майно вже продане сім`ї Папієва.

Згодом було порушено справу проти арбітражного керуючого Шевчука. Але строки розслідування безпідставно затягувалися. Це так збоку здається, що безпідставно. Насправді за цей час прокуратура Чернівецької області подала апеляційну скаргу. І уже 30 березня апеляційний суд скаргу задовольнив. Він скасував рішення суду першої інстанції і наклав штраф на директора МАК Олега Севідова у сумі 2 682 710 гривень з конфіскацією майна і позбавленням права займати керівні посади строком на три роки.

Замість того, аби притягнути до відповідальності Папієва, суд засуджує порядних людей. І дозволяє таким, як Папієв, творити беззаконня.
Отакої! Папієва нема!

Хай живе Папієв і його сім`я!

(Далі буде)
Петро Кобевко
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Вчора, 16:52 - Арсений з написав(ла): в матеріалі
З яких це пір Кобевку перестав подобатись Папієв? На перших порах цілувалися, поділившись ролями, брали побори з порядних пілприємців і бюджетних організацій. Варто пам"яті наклепи і вилитий бруд на "донецьких" мостобудівників Кобевком під замовлення і відповідна реакція Папія, як би на захист. Та ті виявилися людьми стійкими, плюнули на наші мости і пішли собі. А РОБОТУ ЦЮ, на жаль, за такі копійки ніхто не зробе. В програші залишилися дорожники і, головне, БУКОВИНА!!!
Вчора, 17:06 - Віталій з написав(ла): в матеріалі
По суті діла, одні бандити, других бандитів пресують, а теплиці з 2000 року нічого не вирощували, а здавали в аренду преміщення, малим фірмам. А ЧТК обанкротили, акції людей пропали, в моїх батьків на суму 30000грн.
Вчора, 17:19 - Віталій з написав(ла): в матеріалі
Кобевко ти хоча б людей в Мамаївцях запитай, як Чернівецький тепличний комбінат розвалили, а не пиши цю єресь про МАК, що він був успішним підприємством, це заказуха, а не більше, хоча й віддавати за 10000 доларів, гектари землі,з металомом, це звичайно, що злочин.
Вчора, 18:00 - 3335 з написав(ла): в матеріалі
Молодець..Чого ви хочети.Собі забрати чи що.Добре що купилиюТо не революція а переворот був.не рівняйте гівно з дійсними революціями..Слава ПАПІЄВИМ.Приватну власність треба поважати.Купили то й купили.Вон євреям вже треба кінотевтр віддавати та інше.Поважайти власників.Слава Папієву та його сімї та друзям..
Вчора, 20:33 - Олександр з написав(ла): в матеріалі
Пане Петре може Ви не знаєте, але податкової міліції в Кіцмані немеє ще з 2001 року.
Вчора, 23:24 - Вуйко Митро з написав(ла): в матеріалі
Якщо Петро хоч трохи хоче людям розповісти правду то на нього починають шипіти різні мерзотні злодії і перевертні. А люди вірять мамаївським хруням і баригам, а не Петрові. Тому як і одним так і другим мамаївським засранцям і треба.
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