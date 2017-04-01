Дружина нардепа Папієва скупила на Буковині пів-Мамаївців

Вже більше 3-х років пройшло з того часу, як з ганьбою прогнали Папієва і партію регіонів з Буковини. Вони зникли з Чернівців, але підлі їхні справи досі живуть. І, як не дивно, іноді перемагають. Щоправда, тільки на короткий термін. Бо не може бути так, аби зло і неправда перемагало добро і правду.Історії, про яку йтиметься, уже не менше 13 років. Саме тоді, у часи народного піднесення і перемоги Ющенка на виборах президента України, у Мамаївцях було засноване ТОВ «Мамаївський агропромисловий комбінат». Він дав друге життя тепличному комбінату, який колись славився не тільки на всю Україну, а й на увесь світ.Але недовго так було. Бо рейдери з Росії та їхні українські холуї захопили Промінвестбанк, який був кредитором фірм, що вирощували овочі. Як не дивно, там з`являються прізвища братів Клюєвих. Вони у той час були потужними і могутніми. Їм підпорядковувалися всі і все. Тож нові власники банку вимагали повернення кредитів негайно. А це десятки мільйонів гривень. Що неможливо було зробити. Далі ціна на газ почала шалено рости. Вже з 1 січня 2009 року у п`ять разів зросла вартість блакитного палива, яке використовувалося для теплиць.Банк і рейдери не дозволяли відстрочки платежів. Таким чином підприємство розвалювалося.Аби «добити» Мамаївський агропромисловий комбінат, на директора Олега Севідова завели карну справу. До її фабрикування долучені були й особи, котрі на Буковині займали великі посади в податковій і у вищій виконавчій владі. Зокрема, голова ДПА у Чернівецькій області Козловський та тоді губернатор Папієв.З січня 2012 року (тоді партія регіонів панувала в Україні) почалися прослуховування телефонів. Атака на підприємство і на директора була шаленою. До неї долучилася й податкова міліція Кіцманщини. Севідова арештували, але за 10 днів звільнили.Далі все відбувалося як у гостросюжетному вестерні. Арешти, захоплення, рейдерство, суди… У 2012 році слідчий податкової міліції Северин накладав арешт на майно МАК (Мамаївський агропромисловий комбінат). І у 2013 році справу передали до Кіцманського районного суду.Революція 2013-2014 рр. призупинила активну фазу знищення підприємства. Повсталий народ витягнув за краватку Папієва з кабінету і копняками відправив на всі чотири боки.Судді, прокурори принишкли. Вони не знали, що буде з ними. Тому мовчки перечікували революційні бурі. Та згодом сталося як завжди: революцію задумали генії, виконали романтики, а плодами скористалися негідники. Останні подібні до Папієва і тих, хто з ними був. Тому дуже швидко Папієв, прокурори, судді оговталися. Перший став народним депутатом, інші всиділи на посадах. Коли революційний пил на майданах припав, руйнація з новою силою обрушилася на МАК і його директора.У 2015 році за ініціативою Кіцманської ОДПІ порушилася справа про банкрутство ТОВ «МАК».А вже у серпні 2016 року арбітражний керуючий Шевчук Тарас Іванович продав майно ТОВ «МАК» за 270 000 грн. І як ви думаєте, кому?Знову ж на арену боротьби за власний добробут вийшли Папієв і його сім`я.З`ясовується, підприємство, яке оцінюють у 4 000 000, продано за 270 000 грн. ТОВ «Есперанса плюс», засновником якого є дружина Михайла Папієва Лідія.Пам`ятаєте, ще у 2012 році слідчим Северином був накладений арешт на майно і на підприємство «МАК»? То ж як його могли продати?А дуже просто.Якимось чином Господарський суд у 2016 році виніс ухвалу про зняття арешту. Ця ухвала діяла недовго, але достатньо для того, аби продати «МАК».Без попередньої змови зацікавлених осіб такі оборудки здійснити неможливо.Про неї ніхто на підприємстві не знав. Більше того, з серпня, коли МАК був незаконно проданий Папієвій дружині, власники продовжували свою діяльність, навіть не підозрюючи про те, що це вже не їхнє. На комбінаті працювали робітники, охорона і т. п.Тільки 23 грудня 2016 року Львівський господарський суд скасував рішення Чернівецького господарського суду (суддя Бутирський) про незаконне зняття арешту у справі банкрутства ТОВ «МАК».І саме тоді з`ясувалося, що арештоване майно вже продане сім`ї Папієва.Згодом було порушено справу проти арбітражного керуючого Шевчука. Але строки розслідування безпідставно затягувалися. Це так збоку здається, що безпідставно. Насправді за цей час прокуратура Чернівецької області подала апеляційну скаргу. І уже 30 березня апеляційний суд скаргу задовольнив. Він скасував рішення суду першої інстанції і наклав штраф на директора МАК Олега Севідова у сумі 2 682 710 гривень з конфіскацією майна і позбавленням права займати керівні посади строком на три роки.Замість того, аби притягнути до відповідальності Папієва, суд засуджує порядних людей. І дозволяє таким, як Папієв, творити беззаконня.Отакої! Папієва нема!Хай живе Папієв і його сім`я!(Далі буде)Петро Кобевко