Де і як буковинці зможуть придбати безкоштовні ліки

1 квітня 2017 року стартує Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.
Отож як саме діятиме програма - до вашої уваги відповіді на основні запитання.Як отримати безкоштовні ліки?
Звернутися до лікаря та отримати правильно виписаний рецепт.
Завітати до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
Отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом.
Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.Коли запрацює програма?
Програму запущено 1 квітня 2017 року. Аптеки на добровільних умовах підписують угоди з місцевими органами влади та стають учасниками програми.Чому саме ці категорії захворювань?
Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.
Пріоритетність надана лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
Смертність від серцево-судинних хвороб становить 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тисяч за статистикою 2015 року. Здебільшого, це діти та молодь.
Які МНН (міжнародна непатентована назва (діюча речовина)) входять до програми реімбурсації?СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
Аміодарон (Amiodarone)
Амлодипін (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапаміл (Verapamil)
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Спіронолактон (Spironolactone)
Фуросемід (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Еналаприл (Enalapril)
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
Карведілол (Carvedilol)
Клопідогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бісопролол (Bisoprolol)
БРОНХІАЛЬНА АСТМА:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонід (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)
ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:
Метформін (Metformin)
Гліклазид (Gliclazide)Де пацієнт може обміняти рецепт на ліки?
Це може бути будь-яка аптека, що підписала договір з місцевим органом влади. Їх перелік можна побачити за посиланням:
https://goo.gl/2KaRpp. Невдовзі цей список буде розміщений на сайті МОЗ.Що робити, якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки, або ті, що відшкодовуються?
Можна обрати іншу торгову назву та доплатити різницю.
Звернутися в іншу аптеку.
Зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.Що потрібно знати лікарю?
Лікар має виписати пацієнту рецепт на лікарський засіб, який відповідає його стану.
Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви (МНН) діючої речовини ліків.
В аптеці пацієнт може вибрати - отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно чи обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму.Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати?
Реєстр гуртово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки».
Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто пацієнт матиме змогу отримати такий препарат безкоштовно.
Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною та роздрібною цінами обраного препарату.
Ліки, вартість яких перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування.Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепта?
Уряд не буде обмежувати вільний ринок ліків. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від свого лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці.
Проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.Як працює механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації)?
Механізм відшкодування вартості ліків успішно діє в багатьох країнах світу та передбачає забезпечення пацієнтів безкоштовними ліками або значною знижкою на препарати.
В Україні відшкодування вартості ліків визначатиме Національний перелік основних лікарських засобів у 2017 році. До нього входять рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я 21 міжнародна непатентована назва (МНН або діюча речовина) для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та діабету ІІ типу.Як регулюватимуть ціни на лікарські засоби в Україні?
Ціна лікарських засобів, які відшкодовує держава, має бути обґрунтованою. Дуже часто вартість одних й тих же ліків в Україні є значно вищими, ніж у сусідніх країнах. Хоча рівень зарплат українців є нижчим.
У більшості розвинених країн існує практика державної регуляції цін на лікарські засоби. Це дозволяє уникнути необґрунтованого їх завищення.
Задля забезпечення доступності ліків в Україні МОЗ встановить граничну гуртово-відпускну ціну лікарських засобів по 21 міжнародній непатентованій назві (МНН або діюча речовина), які увійдуть до програми реімбурсації.
Гранична гуртово-відпускна ціна розраховуватиметься на основі медіанної ціни на лікарський засіб у 5 сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії.
Це країни ЄС, де вже давно сформовані система регулювання цін на лікарські засоби та механізм відшкодування вартості ліків. Оскільки виробникам вигідно реалізовувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах, отже, так само має бути і в Україні.
Для лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню, МОЗ встановить максимальну роздрібну торговельну надбавку на рівні 15%.
Що таке реєстр референтних цін і як ним користуватись?
Міністерство охорони здоров’я порівняло ціни на аналогічні МНН у 5 сусідніх країнах України: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. На основі медіани ціни за добову дозу лікарського засобу в цих 5 країнах уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб, яку буде компенсувати держава.
Важливо розуміти, що ціна в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню - це гуртово-відпускна ціна. Гранична гуртово-відпускна ціна за добову дозу міститься в Реєстрі. Максимально дозволена ціна в аптеці - гуртово-відпускна ціна за упаковку + 10% постачальницької надбавки + 15% дозволеної торговельної надбавки + 7% ПДВ.
Розмір відшкодування вартості за упаковку лікарського засобу міститься в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.
Наприклад, Міністерство охорони здоров’я порівняло всі ціни на препарати з діючою речовиною Еналаприл в Польщі, Словаччині, Латвії, Угорщині та Чехії. Медіанна ціна за дозу там становила ХХ грн. Це означає, що уряд компенсуватиме повну або часткову вартість препарату, ціна за визначену добову дозу якого не перевищує ХХ грн + 10% гуртово-постачальницької надбавки + 15% торгових надбавок + 7% ПДВ = УУ грн. за дозу.
Референтне ціноутворення дозволило знизити ціни на основні лікарські засоби та зробити їх доступнішими для пацієнтів.Які вимоги до аптеки-учасника програми?
У кожному аптечному закладі, що бере участь в урядовій програмі «Доступні ліки», обов’язково має бути наявний найдешевший препарат та перелік цін відшкодування.
Аптека надає місцевим органам влади фінансовий звіт та документальне підтвердження продажу лікарських засобів, котрі підлягають відшкодуванню, та отримує повернення коштів з місцевих бюджетів протягом 15 робочих днів.Скільки коштів виділив уряд на програму?
На 2017 рік Уряд виділив 500 млн. гривень.
Мета програми «Доступні ліки» - забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобігатимуть виникненню ускладнень та передчасної смертності.
У Чернівцях активісти розробили карту
аптек, котрі беруть участь у програмі «Доступні ліки». Мапу на своїй сторінці у соцмережі опублікувала Наталя Гусак.
За інформацією прес-служби МОЗ