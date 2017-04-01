У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

Міський інсультний центр (МІЦ) на 40 ліжок запрацював у Черніцях з 1 квітня на базі міської лікарні №3, де провели реорганізацію без скорочення медичного персоналу.



МІЦ створено для підвищення якості спеціалізованої медичної допомоги хворим з судинною патологією головного мозку, оскільки кількість мозкових інсультів постійно зростає, вони дають високий рівень смертності та інвалідності . Про це повідомив головний лікар лікарні Віктор Проц.



У ході реорганізації лікарні неврологічне відділення розділили на неврологію на 30 ліжок та окремий інсультний центр на 40 ліжок. В одне відділення об’єднали ревматологію і кардіологію, в друге – пульмонологію, гастроентерологію й терапію.



МІЦ і неврологія розміщена у новому корпусі лікарні . Палати інсультного центру розраховані на 2-3 пацієнта, обладнані новими функціональними ліжками, кожен пацієнт матиме безпровідну кнопку виклику чергової медсестри, тут будуть також дві палати інтенсивної терапії, об лаштовані необхідним обладнанням, спеціальними душовими кабінами.



У МІЦ створено мультидисциплінарну бригаду, у складі психолога, логопеда, ерготерапевта, кінезотерапевта, введено цілодобове чергування неврологів та цілодобовий режим роботи біохімічної лабораторії.



Міський інсультний центр забезпечить:

∙ екстрену і невідкладну допомогу хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, специфічне лікування, у тому числі тромболізіс

∙ цілодобову нейровізуалізацію (комп'ютерний томограф)

∙ ранню медичну реабілітацію з відновлення рухових і мовних порушень

∙ забезпечення невідкладної допомоги (запас медикаментів на 72 години)

∙ високу якість догляду за хворими, постійне вдосконалення лікування, профілактики і діагностики

∙ дотримання санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.



Віктор Проц зазначив, що госпіталізація хворих в межах «терапевтичного вікна», тобто в перші 6 годин від початку захворювання, проведення термінової нейровізуалізації та призначення диференційованої терапії, забезпечення ранньої реабілітації дозволить 50-60% інсультних хворих виводити зі стін лікарні соціально адаптованими, без рухових та мовних порушень.



У подальших планах лікарні проведення ремонтів з максимальн им вивільнення м площ під палати , оновлення обладнання.



Довідково. Цереброваскулярні захворюванння посідають перше місце серед хвороб нервової системи, мають один із найвищих відсотків інвалідизації та смертності населення. В структурі судинних захворювань головного мозку провідне місце посідають гострі порушення мозкового кровообігу. Зокрема, в 2016 році поширеність мозкових інсультів у Чернівцях становила 210,2, в 2015 році - 182,7, в 2014 році - 203,4 на 100 тис. населення. До відкриття Інсультного центру щороку у міській лікарні №3 медичну допомогу отримували 1100 хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу.