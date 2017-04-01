У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

В Народному домі відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт «Мама Героя», присвячений Дню матері



10 квітня 2017 року відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері.

Конкурс ініційовано Всеукраїнським об’єднанням українок «Яворина» за підтримки ВО «Свобода».



Конкурс проводиться з 1 квітня до 1 травня. У ньому можуть брати участь учні 9-11-х класів. Приймаються учнівські твори у жанрі есе, статей, нарисів, в яких викладено історію (історії) подвигу захисника Батьківщини, значення виховання в сім’ї, думки, переживання матерів Героїв та їхня роль у формуванні характеру, вихованні захисника Батьківщини - повідомляє прес-служба Чернівецької обласної організації ВО «Свобода».



Конкурс проводиться з метою привернення уваги суспільства та влади до проблеми формування високого статусу захисника Батьківщини, виховання патріотичних почуттів серед учнівської молоді.



На презентацію запрошені матері Героїв московсько-української війни.



Початок заходу о 13.00 у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова).

Додаткова інформація за посиланням : Положення про проведення конкурсу дивіться за посиланням - svoboda.org.ua

