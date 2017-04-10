ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
«Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині. Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..