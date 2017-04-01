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Новини
15:51
06 квітня

У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

15:17
06 квітня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

15:05
06 квітня

Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

14:46
06 квітня

Чисте серце – чисте місто Чернівці

14:37
06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
06 квітня

У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

11:32
06 квітня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 3,5 млн. грн.

11:30
06 квітня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
06 квітня

Актуально: документи для податкової знижки

11:25
06 квітня

Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

11:18
06 квітня

Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

11:05
06 квітня

Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

11:01
06 квітня

Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

10:51
06 квітня

Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

10:49
06 квітня

Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

10:44
06 квітня

Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

10:36
06 квітня

Зареєстровано перший проект в рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017”

10:34
06 квітня

Завдяки програмі “Бюджет ініціатив чернівчан 2016” пологовий будинок отримав нове обладнання

10:31
06 квітня

УВАГА! СТАРТУВАВ КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» У 2017 РОЦІ

17:27
05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

17:03
05 квітня

Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

13:28
05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
05 квітня

На Буковині викрито канал легалізації іноземців

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.
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Що, Де, Коли
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

Вчора, 15:05 / Коментарів: 0
Чернівеьцка ОДПІ нагадує, що обов’язок із подання річної декларації про майновий стан і минулорічні доходи виникає у громадян у разі:

– провадження у 2016 році незалежної професійної діяльності;
– отримання торік доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів) – пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України;
– отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);
– отриманнядоходіввід операцій з інвестиційними активами (п. 170.2 ст. 170 Кодексу);
– отримання іноземних доходів(пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);
– інших доходів, декларування яких передбачено чинним законодавством.

Декларацію про майновий стан і доходи подають по строку 3 травня – громадяни, які зобов’язані декларувати доходи та самозайняті особи і до 31 грудня – громадяни для реалізації права на податкову знижку за 2016 рік.

Декларанти – фізичні особи – підприємці відзвітували за 2016 рік по строку 9 лютого і сплатили ПДФО та військовий збір по строку 17 лютого.
Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Декларацію про майновий стан і доходи платники податків подають до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (реєстрації).
При декларуванні доходів застосовуються норми та ставки податку на доходи фізичних осіб, які діють на останній день звітного податкового періоду, тобто на 31 грудня 2016 року.

Подати декларацію можна особисто або за допомогою уповноваженої особи;поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення – не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк її подання); а для підприємців – за допомогою Електронного кабінету.

Обов'язок платника щодо подання податкової декларації за 2016 рік вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку звітного року отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими були сплачені ПДФО та військовий збір;
- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено ПДФО і військовий збір відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Детальну інформацію про декларування доходів отримуйте:
- на веб-порталі ДФС у банері «Декларування доходів»: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2017
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