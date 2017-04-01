Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

Чернівеьцка ОДПІ нагадує, що обов’язок із подання річної декларації про майновий стан і минулорічні доходи виникає у громадян у разі:



– провадження у 2016 році незалежної професійної діяльності;

– отримання торік доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів) – пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу України;

– отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

– отриманнядоходіввід операцій з інвестиційними активами (п. 170.2 ст. 170 Кодексу);

– отримання іноземних доходів(пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

– інших доходів, декларування яких передбачено чинним законодавством.



Декларацію про майновий стан і доходи подають по строку 3 травня – громадяни, які зобов’язані декларувати доходи та самозайняті особи і до 31 грудня – громадяни для реалізації права на податкову знижку за 2016 рік.



Декларанти – фізичні особи – підприємці відзвітували за 2016 рік по строку 9 лютого і сплатили ПДФО та військовий збір по строку 17 лютого.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».



Декларацію про майновий стан і доходи платники податків подають до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (реєстрації).

При декларуванні доходів застосовуються норми та ставки податку на доходи фізичних осіб, які діють на останній день звітного податкового періоду, тобто на 31 грудня 2016 року.



Подати декларацію можна особисто або за допомогою уповноваженої особи;поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення – не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк її подання); а для підприємців – за допомогою Електронного кабінету.



Обов'язок платника щодо подання податкової декларації за 2016 рік вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку звітного року отримував доходи виключно:



- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими були сплачені ПДФО та військовий збір;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено ПДФО і військовий збір відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.



Детальну інформацію про декларування доходів отримуйте:

- на веб-порталі ДФС у банері «Декларування доходів»: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2017

