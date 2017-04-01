За біблійними переказами, в цей день Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарету, щоб оголосити про те, що Святий Дух чудесним чином зійшов на неї, і Діва в утробі своїй понесла Сина Божого. Урочистість Благовіщення відзначається Православною Церквою 7 квітня, за 9 місяців до Різдва. Ця дата, на відміну від Великодня і Трійці, що відзначається щороку в один і той же час. Подія відноситься до числа 12 найбільш найважливіших свят християн. З цим днем в церковних традиціях і народних повір'ях пов'язано безліч правил і вірувань.Під час багатьох церковних свят– шити, в’язати, виконувати роботу по дому. Благовіщення – це не виняток. Вам доведеться відкласти всі домашні справи. Збирання і приготування їжі краще або відкласти, споживаючи вже готову їжу, або зробити заздалегідь. Розумова робота під час цього свята теж знаходиться під забороною. Також не варто дозволяти дітям займатися шкільними уроками.ОсобливоЛюдське життя у наших предків асоціювалася з ниткою, вони вважали, що якщо запитати або обрізати її у велике церковне свято, те ж саме станеться і з їх життям. Замість хворого старого може померти дитина, пара може розійтися, а родичі посваритися. Тому за старих часів намагалися навіть не дивитися на нитки, не кажучи вже про те, щоб взяти їх в руки. Ще не топили піч навіть в холодний день, намагалися натопити будинок заздалегідь.Народні прикмети на Благовіщенняне тільки в цей день, а й до нього. Турбувати землю раніше терміну вважалося великим гріхом, в минулому вірили, що це може позбавити врожаю. Навіть в день тижня, на який випадав це свято, протягом року не починали нових справ.У далекому минулому дівчата навіть остерігалися плести коси і робити зачіски в цей день. Вони заплітали досить тугі коси заздалегідь. Прикмети обіцяли дівчатам, яка плете коси на Благовіщення, не тільки коротке життя, але і безліч різних нещасть, в тому числі і долю старої діви. Бажаючі вийти заміж ніколи не робили зачісок під час цього свята.Таємний сенс цієї прикмети, за деякими джерелами, полягає в наступному. Є ще один забобон, яке гарантує випадання і інші проблеми з волоссям, які чекають дівчат, що плетуть коси на Благовіщення. Раніше за станом волосся хлопці судили не тільки про красу, а й здоров’я майбутньої дружини. Причому раніше здоров’я стояло на першому місці, і дівчат зі слабким здоров’ям в дружини брали влаштуватися дуже складно.Серед старовинних прикмет і ритуалів, які виконувалися на Благовіщення, до нас дійшов ще один. Він говорить, що. Це повір’я має два обгрунтування. Наші предки вважали, що в цей день по хатах ходять ангели і дивляться, як живуть люди. Вважається, що штучне освітлення покаже їм всі ваші гріхи, але не дасть побачити ваші добрі вчинки. Ще одне обґрунтування полягає в тому, що в темряві можна побачити світло, яким оточені ангели, і отримати їх благословення.Вважається, що на свята слід одягати новий або взагалі особливий, гарний одяг. Але Благовіщення – це виняток. Наші предки вважали, що. Є старовинна сільська хитрість, якою користувалися наші прабабусі, якщо бажали покрасуватися в новому одязі на Благовіщення. Вони носили наряд близько тижня вдома, не з’являючись в ньому нікому. Так він і переставав бути новим, прикмета була дотримана, і ніхто його ще не бачив.інакше доля складеться так, що прийде бідність. Ще вважалося, що, віддаючи щось в цей день, людина роздає зі свого будинку спокій і мир. Причому неважливо, що це – гроші в борг або навіть проста вода з-під крана. Пригощати когось і допомагати знайомим або жебракам в цей день не варто, як і пускати в будинок чужих.Як і в більшу частину християнських свят, є заборона на статеві стосунки. Вважається, що це образить Господа. Наші предки вірили, що статеві стосунки під час церковного свята можуть принести безпліддя, хвороби і поганий урожай. Якщо на Благовіщення або інше свято була зачата дитина, вона стане чаклуном.Існує безліч прикмет і ритуалів на Благовіщення, які дійшли до нас від наших предків. Дотримуючись їх, можна залучити в своє життя щастя і радість, а також зібрати хороший урожай, якщо ви займаєтеся садом. У минулому святкування Благовіщення не обмежувалася тільки церковною службою. Наші предки влаштовували гуляння, співали пісні, водили хороводи, влаштовували змагання, стрибали через багаття і грали в різні ігри.Головною подією дня було випускання птахів. Вважалося, що якщо подарувати свободу птахові, можна отримати цілий рік щастя і удачі. Зараз випускають птахів не тільки в це свято, але і на весіллях.Стрибки через багаття теж не були тільки розвагою. У минулому люди вважали, що так вони спалюють гріхи і весь негатив, який накопичився за цілий рік, наприклад, пристріт і невдачі, які їм були викликані. Були й інші очисні обряди – спалювання старої соломи з ліжка і обкурювання димом від трав зимового одягу.Старі і хворі люди намагалися вмитися талим снігом, який на Благовіщення мав особливу силу, здатну врятувати від будь-якої хвороби. Іноді такою водою запасалися про запас, щоб користуватися при захворюваннях.Народні прикмети на Благовіщення рекомендують заміжнім жінкам назвати чоловіка «милий» 40 разів, рахуючи з ранку і до півночі. Це потрібно для того, щоб зберегти любов і запобігти появі суперниці.Якщо ви на збираєтесь у церкву, то вам потрібно знати, що Благовещенська просфора захищає від усіх хвороб, тому її бажано взяти. А якщо шматочки від неї закопати по кутах ділянки, ви захистите себе від злодійства, пристріту і заздрості, а також гарантуєте собі багатий урожай. Вода, яка була освячена в церкві в цей день, має цілющу силу.У це церковне свято в печі палили сіль. Раніше вірили, що вона має особливу силу. Практично з кожним християнським святом наші предки пов’язують сіль, яку слід палити в печі. Вона позбавляє від хвороб і використовується в магії. Сіль палили на сковороді від 10 до 20 хвилин. Робили це рано вранці, до світанку, а купували її заздалегідь. Якщо не встигнете використовувати цю сіль до наступного Благовіщення, перед святом киньте її в вогонь багаття.Зберігають також золу, яка була в печі в цей день, не дивлячись на те, що вважається гріхом топити в цей день пекти. Вона потрібна для удобрювання рослин, які хворіють і можуть загинути.Якщо у вас є кури, їх треба зігнати з сідала помелом між заутренею і обіднею. Так вони будуть краще нестися, і у вас буде багато яєць на Великдень.Якщо незаміжня дівчина піде за водою і знайде по дорозі первоцвіт, по осені вона піде заміж. А знайдений пролісок обіцяв щастя. Якщо покласти його в воду і вмитися їй, можна стати красивіше.Злодії і ті, хто бажав привласнити собі чужу удачу, намагалися зробити вдалу крадіжку абсолютно будь-якого предмета, який погано лежав. Варто стежити в цей день за своїм майном.Прикмети погоди мали дуже велике значення для наших предків, адже саме від них залежав урожай всього майбутнього року, необхідність запасу дров та ряд інших видів моменти. Зазвичай звертали увагу на погоду під час великих свят, наприклад, Великодня. До наших днів дійшли і прикмети погоди на Благовіщення.В цілому, до цих прикмет варто прислухатися, так як у наших предків було незрівнянно більше часу для того, щоб помічати навіть маленькі побутові деталі.