Чисте серце – чисте місто Чернівці

Згідно Указу Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500 – річчя Реформації», в рамках заходів приурочених до відзначення цієї події на Буковині, за сприяння Чернівецького міського голови та Чернівецької ОДА, закликаємо громадськість міста, християн всіх конфесій долучитись до маштабної акції Чисте серце – чисте місто Чернівці.



Акція проходитиме у форматі загальнонаціонального соціального руху «Чисте серце – чисте місто», що охоплює міста, села, населені пункти України.



Враховуючи потребу кожного громадянина проживати в комфортному та естетичному середовищі; враховуючи тісний зв’язок між високою особистісною культурою людини, її духовними, морально-етичними, патріотичними цінностями та її діями; визначаючи життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського народу; з метою популяризації суспільно-корисних дійств закликаємо долучитись громадськість, християн всіх конфесій до акції прибирання локацій та територій міста.



Акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці» відбуватиметься 12 квітня 2017 року. Збір всіх учасників на Соборній площі о 10 годині.



Від імені Обласного Оргкомітету з відзначення R500 звертаємось до ЗМІ з закликом звернути увагу на даний захід та долучитись до висвітлення цієї акції.