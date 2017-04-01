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06 квітня

У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

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06 квітня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

15:05
06 квітня

Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

14:46
06 квітня

Чисте серце – чисте місто Чернівці

14:37
06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
06 квітня

У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

11:32
06 квітня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 3,5 млн. грн.

11:30
06 квітня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
06 квітня

Актуально: документи для податкової знижки

11:25
06 квітня

Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

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06 квітня

Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

11:05
06 квітня

Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

11:01
06 квітня

Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

10:51
06 квітня

Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

10:49
06 квітня

Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

10:44
06 квітня

Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

10:36
06 квітня

Зареєстровано перший проект в рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017”

10:34
06 квітня

Завдяки програмі “Бюджет ініціатив чернівчан 2016” пологовий будинок отримав нове обладнання

10:31
06 квітня

УВАГА! СТАРТУВАВ КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» У 2017 РОЦІ

17:27
05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

17:03
05 квітня

Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

13:28
05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
05 квітня

На Буковині викрито канал легалізації іноземців

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.
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Що, Де, Коли
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

Вчора, 14:37 / Коментарів: 0
Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятостіБезробітні, котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості, мають можливість здобути професію у Центрах професійно-технічної освіти (далі – ЦПТО), які створила та продовжує розвивати Державна служба зайнятості. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

Ці навчальні заклади Державної служби зайнятості здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення, організовують навчання як за направленням служби зайнятості, так і за кошти підприємств, організацій, установ або фізичних осіб.
«Якщо роботодавець бажає долучитись до підготовки кваліфікованих спеціалістів для сфери послуг, а також підібрати професійні кадри для майбутнього їх працевлаштування на своїх підприємствах, пропонуємо звертатись до ЦПТО Державної служби зайнятості», – наголошує Л.Кожолянко.

У січні-березні 2017 року, на замовлення роботодавців та для самозайнятості, професійне навчання в Івано-Франківському та Одеському ЦПТО ДСЗ проходили 118 безробітних осіб, в т.ч 2 учасника АТО. Колишні воїни навчаються за професіями «столяр» та «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж».
На базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості безробітні Чернівецької області проходили професійну підготовку та перепідготовку за професіями: «столяр», «перукар-модельєр», «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» та «адміністратор».

В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ було організовано підвищення кваліфікації 114 безробітних на курсах цільового призначення за навчальною програмою: «Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт на цегельному заводі».

На замовлення роботодавців – ТОВ «ГРАНІТ», ФОП ОЛІЙНИК Г.М. навчено та працевлаштовано 64 особи - інформує Чернівецький ОЦЗ.
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