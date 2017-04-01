Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

Безробітні, котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості, мають можливість здобути професію у Центрах професійно-технічної освіти (далі – ЦПТО), які створила та продовжує розвивати Державна служба зайнятості. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
Ці навчальні заклади Державної служби зайнятості здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення, організовують навчання як за направленням служби зайнятості, так і за кошти підприємств, організацій, установ або фізичних осіб.
«Якщо роботодавець бажає долучитись до підготовки кваліфікованих спеціалістів для сфери послуг, а також підібрати професійні кадри для майбутнього їх працевлаштування на своїх підприємствах, пропонуємо звертатись до ЦПТО Державної служби зайнятості», – наголошує Л.Кожолянко.
У січні-березні 2017 року, на замовлення роботодавців та для самозайнятості, професійне навчання в Івано-Франківському та Одеському ЦПТО ДСЗ проходили 118 безробітних осіб, в т.ч 2 учасника АТО. Колишні воїни навчаються за професіями «столяр» та «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж».
На базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості безробітні Чернівецької області проходили професійну підготовку та перепідготовку за професіями: «столяр», «перукар-модельєр», «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» та «адміністратор».
В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ було організовано підвищення кваліфікації 114 безробітних на курсах цільового призначення за навчальною програмою: «Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт на цегельному заводі».
На замовлення роботодавців – ТОВ «ГРАНІТ», ФОП ОЛІЙНИК Г.М. навчено та працевлаштовано 64 особи - інформує Чернівецький ОЦЗ.