Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, упродовж трьох місяців цього року до бюджету Чернівців надійшло 302,8 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, в тому числі від платників збору – юридичних осіб – 192,0 тис. грн., від суб’єктів господарювання – фізосіб – 110,8 тис. грн.



У Чернівцях діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках провадять 10 платників збору за паркування (в т.ч. 5 юридичних осіб та 5 підприємців – фізичних осіб). Відповідно до вимог Податкового кодексу ці суб’єкти господарювання є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.



Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.



У столиці Буковини збір за місця для паркування транспортних засобів, обраховуються з 01.01.2017 року по 26.02.2017 року, за ставками, передбаченими рішенням міської ради від 25.06.2015 р. №1635, зі змінами від 28.01.2016 року №80, із застосуванням коефіцієнту 0,5, а з 27.02.2017 року за ставками, передбаченими рішенням Чернівецької міської ради від 09.02.2017 року №581 «Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25.06.2015 р. №1635 та рішення міської ради VIІ скликання від 28.01.2016 р. №80 щодо справляння в місті Чернівцях місцевих податків і зборів», - 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної під паркування.

