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Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

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06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
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У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

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11:30
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За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
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Актуально: документи для податкової знижки

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Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

11:01
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Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

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Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

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Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

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Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

10:36
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Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.
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6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

Вчора, 14:32 / Коментарів: 0
Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, упродовж трьох місяців цього року до бюджету Чернівців надійшло 302,8 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, в тому числі від платників збору – юридичних осіб – 192,0 тис. грн., від суб’єктів господарювання – фізосіб – 110,8 тис. грн.

У Чернівцях діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках провадять 10 платників збору за паркування (в т.ч. 5 юридичних осіб та 5 підприємців – фізичних осіб). Відповідно до вимог Податкового кодексу ці суб’єкти господарювання є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.

У столиці Буковини збір за місця для паркування транспортних засобів, обраховуються з 01.01.2017 року по 26.02.2017 року, за ставками, передбаченими рішенням міської ради від 25.06.2015 р. №1635, зі змінами від 28.01.2016 року №80, із застосуванням коефіцієнту 0,5, а з 27.02.2017 року за ставками, передбаченими рішенням Чернівецької міської ради від 09.02.2017 року №581 «Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25.06.2015 р. №1635 та рішення міської ради VIІ скликання від 28.01.2016 р. №80 щодо справляння в місті Чернівцях місцевих податків і зборів», - 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної під паркування.
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