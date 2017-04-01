Хто може отримати податкову «автознижку»?

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що фізичній особі, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) та хоче скористатися правом на податкову знижку, слід подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).



Така фізична особа відповідно до пп.166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Податкового Кодексу України має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку.



При цьому, процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема, для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлена Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 607, із змінами та доповненнями (далі – Порядок).



Відповідно до Порядку після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (заяві про проведення оцінювання). За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані.



Граничний термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку за 2016 рік – 29 грудня 2017 року. Декларацію про майновий стан і доходи платники податку подають до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації). Право на отримання податкової знижки у 2017 році щодо витрат, понесених у 2016 році, на наступний рік не переноситься.



Звертаємо увагу, що податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку - резидентом протягом звітного 2016 податкового року у вигляді заробітної плати та нараховується лише в межах її розміру.



