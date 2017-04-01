ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ

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Новини
15:51
06 квітня

У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

15:17
06 квітня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

15:05
06 квітня

Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

14:46
06 квітня

Чисте серце – чисте місто Чернівці

14:37
06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
06 квітня

У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

11:32
06 квітня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 3,5 млн. грн.

11:30
06 квітня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
06 квітня

Актуально: документи для податкової знижки

11:25
06 квітня

Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

11:18
06 квітня

Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

11:05
06 квітня

Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

11:01
06 квітня

Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

10:51
06 квітня

Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

10:49
06 квітня

Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

10:44
06 квітня

Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

10:36
06 квітня

Зареєстровано перший проект в рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017”

10:34
06 квітня

Завдяки програмі “Бюджет ініціатив чернівчан 2016” пологовий будинок отримав нове обладнання

10:31
06 квітня

УВАГА! СТАРТУВАВ КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» У 2017 РОЦІ

17:27
05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

17:03
05 квітня

Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

13:28
05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
05 квітня

На Буковині викрито канал легалізації іноземців

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.
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Що, Де, Коли
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ

Вчора, 14:14 / Коментарів: 0
ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Залякують повномасштабною війною

Аналітики НАТО попереджають українців: напередодні російських президентських виборів 2018 р. можливий могутній удар путінського війська по Україні. Внутрішня ситуація для "лідера російської нації" в РФ складається не найкращим чином - піднімається хвиля протестів проти його бездарної політики. Тож Путіну потрібні зовнішні перемоги для того, щоб згуртувати електорат навколо себе і зберегти посаду в Кремлі. На жаль, існують серйозні свідчення того, що президент РФ схиляється саме до такого варіанту. Насамперед, це формування нових військових з'єднань неподалік кордонів з Україною.

Росія повертається до старої совєтської структури своїх збройних сил. Якщо раніше її армія за зразками НАТО складалася з легко керованих бригад, то нині відроджуються величезні, неповороткі армії, корпуси, дивізії. Сформовано три армії, в їхньому числі й 1-ша гвардійська танкова. Іде формування двадцяти п'яти дивізій, у кожній з яких - 10 тисяч солдатів і офіцерів. Додатково створюється ще п'ятнадцять бригад. Вся ця грізна армада може бути спрямована проти України, Білорусі чи Кавказу. А на цей рік призначено великі військові вчення на білоруській території під назвою "Захід - 2017". Небезпека широкомасштабної війни вже цілком реальна.

Чекістські спецоперації

Активізувався противник і в самій Україні. Неподалік Харкова, у Балаклеї, було підірвано найбільші склади боєприпасів Збройних Сил України. А в нашій країні немає патронного заводу, здатного оперативно забезпечити солдатів боєприпасами для автоматів і кулеметів: Луганський патронний завод окупанти вивезли в Росію. Нове ж підприємство лише планують збудувати на Львівщині...

Спецоперації лубянських чекістів проводяться в різних регіонах нашої країни. У центрі Києва демонстративно вбито колишнього депутата російської Державної Думи Вороненкова, котрий втік в Україну, щоб врятуватися від путінських кілерів, адже знав багато секретів нинішнього режиму, які міг повідомити міжнародному трибуналу.

У Луцьку "невідомі" обстріляли з гранатомета Генеральне консульство Польщі, після чого поляки зачинили всі свої консульства в нашій країні до підсилення їхньої охорони. У Львівській області проводилися проплачені акції на "захист прав польської національної меншини", за якими чітко видніється російський слід. У Закарпатті російські агенти підбурюють місцевих угорців на виступи з вимогою оголосити в краї "Угорську автономію". Навіть у мирних, толерантних Чернівцях за російські гроші намагалися створити псевдогромадську організацію з метою провокування міжетнічного конфлікту. Завдаються удари і в економічній та інформаційній сферах.

На жаль, у попередні часи багато української власності опинилося в російських руках. Нині зарубіжні власники наших енергетичних компаній намагаються підвищити ціни на спожиту енергію для населення, щоб викликати соціальний вибух. А ворожі інформаційні канали всіляко дискредитують Україну в очах світу. Наприклад, роздмухується відмова українських властей прийняти російську учасницю Євробачення - інваліда Юлію Самойлову, яка порушила українське законодавство своїми концертами в Криму і публічними антиукраїнськими заявами. Московські пропагандисти звинувачують "київську хунту" в дискримінації бідненької дівчини-інваліда.

Слід сподіватися на ще більшу активність антиукраїнських сил. Будь-які зрушення на краще в Україні смертельно небезпечні для Путіна: вони покажуть правильність обраного Києвом курсу на Захід. А для архаїчного кремлівського режиму, що прагне повернутися в СССР, це означає цілковите фіаско спроб відновити минуле. Випробування чекають нас непрості.
Ігор Буркут, політолог
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