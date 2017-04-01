ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ

Учасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.Залякують повномасштабною війною
Аналітики НАТО попереджають українців: напередодні російських президентських виборів 2018 р. можливий могутній удар путінського війська по Україні. Внутрішня ситуація для "лідера російської нації" в РФ складається не найкращим чином - піднімається хвиля протестів проти його бездарної політики. Тож Путіну потрібні зовнішні перемоги для того, щоб згуртувати електорат навколо себе і зберегти посаду в Кремлі. На жаль, існують серйозні свідчення того, що президент РФ схиляється саме до такого варіанту. Насамперед, це формування нових військових з'єднань неподалік кордонів з Україною.
Росія повертається до старої совєтської структури своїх збройних сил. Якщо раніше її армія за зразками НАТО складалася з легко керованих бригад, то нині відроджуються величезні, неповороткі армії, корпуси, дивізії. Сформовано три армії, в їхньому числі й 1-ша гвардійська танкова. Іде формування двадцяти п'яти дивізій, у кожній з яких - 10 тисяч солдатів і офіцерів. Додатково створюється ще п'ятнадцять бригад. Вся ця грізна армада може бути спрямована проти України, Білорусі чи Кавказу. А на цей рік призначено великі військові вчення на білоруській території під назвою "Захід - 2017". Небезпека широкомасштабної війни вже цілком реальна.Чекістські спецоперації
Активізувався противник і в самій Україні. Неподалік Харкова, у Балаклеї, було підірвано найбільші склади боєприпасів Збройних Сил України. А в нашій країні немає патронного заводу, здатного оперативно забезпечити солдатів боєприпасами для автоматів і кулеметів: Луганський патронний завод окупанти вивезли в Росію. Нове ж підприємство лише планують збудувати на Львівщині...
Спецоперації лубянських чекістів проводяться в різних регіонах нашої країни. У центрі Києва демонстративно вбито колишнього депутата російської Державної Думи Вороненкова, котрий втік в Україну, щоб врятуватися від путінських кілерів, адже знав багато секретів нинішнього режиму, які міг повідомити міжнародному трибуналу.
У Луцьку "невідомі" обстріляли з гранатомета Генеральне консульство Польщі, після чого поляки зачинили всі свої консульства в нашій країні до підсилення їхньої охорони. У Львівській області проводилися проплачені акції на "захист прав польської національної меншини", за якими чітко видніється російський слід. У Закарпатті російські агенти підбурюють місцевих угорців на виступи з вимогою оголосити в краї "Угорську автономію". Навіть у мирних, толерантних Чернівцях за російські гроші намагалися створити псевдогромадську організацію з метою провокування міжетнічного конфлікту. Завдаються удари і в економічній та інформаційній сферах.
На жаль, у попередні часи багато української власності опинилося в російських руках. Нині зарубіжні власники наших енергетичних компаній намагаються підвищити ціни на спожиту енергію для населення, щоб викликати соціальний вибух. А ворожі інформаційні канали всіляко дискредитують Україну в очах світу. Наприклад, роздмухується відмова українських властей прийняти російську учасницю Євробачення - інваліда Юлію Самойлову, яка порушила українське законодавство своїми концертами в Криму і публічними антиукраїнськими заявами. Московські пропагандисти звинувачують "київську хунту" в дискримінації бідненької дівчини-інваліда.
Слід сподіватися на ще більшу активність антиукраїнських сил. Будь-які зрушення на краще в Україні смертельно небезпечні для Путіна: вони покажуть правильність обраного Києвом курсу на Захід. А для архаїчного кремлівського режиму, що прагне повернутися в СССР, це означає цілковите фіаско спроб відновити минуле. Випробування чекають нас непрості.
Ігор Буркут, політолог