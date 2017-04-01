«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину

Операцію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
І ще кілька негативів приніс на Буковину Олег Хавич. Активісти-патріоти попросили його не влаштовувати провокацій у мирному місті Чернівці і припинити «шатати» стабільну ситуацію у нас.
Хавич на умовляння і прохання не піддавався, а ліг у болото і казав, що його били. Насправді цього разу Хавича не чіпали. Але картинку на увесь «рускій мір» отримали.
Проросійські політики Європи, України і Росії наввипередки почали захищати Хавича, свободу слова і демократію. Навіть Медведчук виступив з грізною заявою. Але або він чогось не зрозумів, або йому не так описали події, які були насправді. Бо Медведчук у своїй заяві засуджував патріотів за те, що вони проти російської мови. Насправді Хавич виступає послідовно за ЗУНР. Отже, проти Россії і російської мови.
Відреагували на спробу «шатуна» і українські спецслужби. Зокрема, начальник департаменту захисту Національної державності СБУ Віктор Кононенко розповів, що їхні співробітники «припинили на Буковині діяльність фейкової ГО «Захист національних меншин», засновники якої за гроші російських кураторів проводили антиукраїнську пропаганду». Вони популяризували за вказівкою Кремля ідеї т. зв. «галицького сепаратизму», поширювали матеріали із закликами до економічного і політичного відокремлення західноукраїнських областей, готували та оприлюднювали у ЗМІ статті на підтримку терористичних організацій «ДНР/ЛНР», а також антиукраїнських політиків РФ на міжнародній арені.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Правоохоронці уже виявили листування особи, яка хотіла створити ГО «Захист прав національних меншин» з колишнім українським журналістом та політологом, ініціатором створення т.зв. «Бессарабської народної ради» Артемом Бузилою, який переховується від українського правосуддя і підтримує постійні контакти з оточенням Суркова.«Виявлена переписка свідчить, що керівники ГО планували організацію публічних заходів за участю окремих європейських політиків для створення «картинки» для ТБ про начебто утиски нацменшин в Україні та необхідність розширення їх прав».
Також у керівника ГО виявили кошти в іноземній валюті, які, за наявною інформацією, він отримав з Росії на фінансування антиукраїнської діяльності.
Олег Хавич казав, що йому стало зле, коли активісти просили його не робити провокацій, нібито у нього гіпертонічний криз, атак серця і т.д.
За кілька годин після цього він написав з погрозою всім, що все-таки проведе захід у Чернівцях і створить ГО на захист прав національних меншин. Не відкладатиме у довгу шухляду своїх погроз. Ще до Пасхи у Чернівецькій області здійснить задуману і проплачену з Кремля провокаційну акцію.
Аби захиститися, цей федераліст видає себе за журналіста-аналітика ТОВ «Медіа Група Україна». Це є серйозний медіа-холдинг, куди входять телеканал «Україна», молодіжний канал «НЛО TV», «Футбол 1», «Футбол 2», «Донбас», «34 канал», «Сігма» та багато інших телевізійних, радіо, друкованих та Інтернет-медіа. «Медіа Група Україна» ставить перед своїми працівниками високі вимоги дотримання медійних стандартів, керується законами і етичними принципами, здоровим глуздом. І має велику відповідальність перед суспільством.
Невже діяльність Хавича входить у рамки заявлених стандартів цієї фірми? Чи, може, там не знають, чим насправді займається федераліст Олег Хавич у вільні від медіа години?
І насамкінець, хто в «Медіа Група Україна» є складовою фінансово-промислової групи «Систем Кепітел Менеджемент», власником якої є Ринат Ахметов?
То що ж виходить: Ахметов продукує та фінансує федералістів України, які співпрацюють з помічником Путіна Сурковим?! Чи, може, Ахметов нічого не знав досі про це?
Тож нехай тепер знає. І разом з Хавичем несе відповідальність за спробу «розшатування» Буковини.
Петро КОБЕВКО