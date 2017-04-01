Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко

Правоохоронні органи обов’язково доведуть, що трагедія в Балаклії, яка сталась 23 березня – це абсолютна диверсія. Такий розвиток подій, коли в 02:58 ночі в Балаклеї відбувся перший хлопок, а в 03:05 – почалися розриви снарядів, свідчить про сплановану акцію, направлену на знищення армійського складу. Про це повідомив під час брифінгу в ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.Він повідомив, що починаючи з 03:00 до 04:00 почалася евакуація населення. «Територія, яка потрапила під загрозу ушкодження, склала 10 кілометрів, а це 40 тисяч мешканців. В перші години трагедії було евакуйовано понад 19 тисяч людей», - зазначив Геннадій Зубко.Віце-прем’єр-міністр додав, що першочергові оперативні дії, здійснені в Балаклеї були направлені на евакуацію населення, логістику розміщення людей, розмінування там, де був можливий доступ, та обстеження будинків. «Зараз найважливіше - побудувати План гуманітарного розмінування і роботи на місцях щодо інформування населення про наявну небезпеку в 10-ти кілометровій зоні, а також відновлення осель, які постраждали внаслідок трагедії», - зазначив Геннадій Зубко.