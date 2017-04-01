У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

07 квітня 2107 року в рамках запровадження освітнього проекту #Сортую відбудеться екологічний тренінг для учнів, освітян, екологічних активістів та представників ЗМІ. Метою заходу є формування у молоді відповідального ставлення до поводження з побутовими відходами і навчання роздільному збору відходів. Ініціаторами проекту виступають громадські організації «Україна без сміття» і «Відкрите суспільство» та Фундація Кока-Кола за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України.
На екологічному тренінгу будуть присутні:
Євгенія Аратовська - засновник громадської організації «Україна без сміття»;
Леся Шевченко - президент громадської організації «Відкрите суспільство»;
планується, що урок відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, представники мерії м. Чернівці, управління освіти, місцевих екологічних громадських організацій.
Ведуча екологічного тренінгу - Євгенія Аратовська
Дата і час проведення: 07 квітня 2017 року о 10.00
Місце проведення: м. Чернівці, Гімназія №2 (актова зала), вул.Головна, 73.