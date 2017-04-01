Чернівецьку міську раду лихоманить

Замість того, аби займатися господаркою міста, латанням доріг та прибиранням, депутати і мер Чернівців міряються своєю підлістю. Один на одного ллють помиї і гадять один одному скільки можуть.
Рішень не приймають.
На сесії у середу депутати побачили на своїх робочих місцях проект рішення про дострокове припинення повноважень голови Каспрука. В одному варіанті проект підписав голова фракції «Самопоміч» Віталій Гавриш. В іншому - його колега з БПП «Солідарність» Василь Максимюк.
Як з’ясувалося, ніхто з них ні слухом, ні духом не відали про подібне рішення, не голосували на зборах, де його приймали, і його не підписували.
Швидше за все, це - фейк. Кому потрібен?!
Люди вимагають гнати всіх: і мера, і депутатів.