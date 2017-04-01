Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 3,5 млн. грн.

Цьогоріч підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 3,5 млн. грн., що на 0,1 млн. грн. більше надходжень 2016-го року.

У разі наявності відповідної ліцензії, суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, можуть провадити роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Ліцензію можна отримати, звернувшись до Центру обслуговування платників з відповідною заявою та необхідними документами за місцем провадження суб’єктом господарської діяльності торгівельної діяльності. Не пізніше 10 днів календарних днів ліцензія або рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови видається заявнику.

Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюється Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

