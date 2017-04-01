Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про "Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції".

Зокрема, суб’єктам господарювання дозволятиметься переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари:

• харчових продуктів у визначенні Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

• лікарських засобів у визначенні Закону України "Про лікарські засоби" та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

• товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об’єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

Гуманітарно-логістичні центри створюються та облаштовуються на контрольованій території між контрольним пунктом в’їзду/виїзду та лінією зіткнення з метою забезпечення населення, що проживає на тимчасово неконтрольованій території, товарами та послугами, а також гуманітарною та благодійною допомогою.

Зазначається, що місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджується керівником антитерористичної операції.

Крім того, перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) товарів, що переміщуються до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення, визначаються МТОТ.

Зазначається, що Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, та пунктів 9 і 31 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через місяць з дня її опублікування.



Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

