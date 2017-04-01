Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

Вже за березень 2017 року споживачі теплової енергії,чиї будинки не обладнані лічильниками, платитимуть за новим механізмом нарахування. Уряд ухвалив зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, визначивши серед іншого, що нарахування плати за послуги з теплопостачання для населення в разі відсутності у квартирі або на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку тепла здійснюватиметься відповідно до оновлених механізму та формул.

Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

При проведенні нарахувань враховуватимуться температура зовнішнього повітря, фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення, а також здійснюватиметься перерозподіл плати між місяцями опалювального сезону тощо. Прийняте рішення сприятиме недопущенню неоднозначного трактування підприємствами - виробниками/виконавцями послуги з централізованого опалення норм Правил, що призводять до невідповідності нарахованої плати за послугу з централізованого опалення змінам температури зовнішнього повітря протягом місяця.

Крім цього, окреслено, що:

- за наявності засобів обліку теплової енергії у квартирі (будинку садибного типу) пільги споживачам з оплати послуги опалення надаватимуться за фактичними витратами в межах законодавчо встановлених соціальних нормативів;

- нарахування субсидій на оплату послуг з опалення проводитиметься виходячи зі встановлених тарифів відповідно до спеціального Положення КМУ N 848 від 21.10.95 р. За підсумками опалювального сезону виконавці послуг повинні надавати інформацію щодо нарахувань плати до органів соцзахисту дляздійснення перерахунку розміру призначених субсидій;

- для нарахування пільг з оплати послуги з централізованого опалення застосовується тариф, визначений з урахуванням перерахунків розміру плати за таку послугу відповідно до урядового Порядку проведення перерахунків N 151 від 17.02.2010 р.







