Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, за організаційного сприяння Чернівецького міського центру зайнятості, провели «круглий стіл» на тему: «Демобілізовані військовослужбовці АТО – статус, пільги та гарантії». Метою заходу стало надання комплексних інформаційних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, у вирішенні проблемних питань їх пенсійного захисту.



Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



Для того, щоб легше та простіше отримувати інформацію про зміни, що відбуваються, начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Людмила Троцюк повідомила присутніх про те, що за допомогою відеозв’язку, веб-порталу Пенсійного фонду України та сайту Головного управління можна в будь-який час отримати вичерпні відповіді на всі запитання, які цікавлять цю категорію осіб. Саме з цих джерел можна оперативно довідатися про призначення пенсій по інвалідності учасникам антитерористичної операції, в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО та про умови перерахунку пенсій у разі демобілізації.

Учасники заходу поінформували присутніх військовослужбовців про послуги, що надає кожна зі служб, відповіли на запитання, що порушувалися у ході обговорення та окреслили шляхи подальшої співпраці органів Пенсійного фонду області з представниками інших державних структур з метою захисту прав та гарантій військовослужбовців, які захищали Батьківщину на Сході країни.



Довідково: З початку проведення бойових дій на сьогодні на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області перебуває 121 особа, якій призначено пенсію по інвалідності. Призначено пенсії у разі втрати годувальника 154 членам сімей 64 загиблих воїнів-атовців.



