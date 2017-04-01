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У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

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За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

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Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

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06 квітня

Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

11:05
06 квітня

Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

11:01
06 квітня

Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

10:51
06 квітня

Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

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Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

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Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

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Зареєстровано перший проект в рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017”

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10:31
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УВАГА! СТАРТУВАВ КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» У 2017 РОЦІ

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05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

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Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

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05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
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На Буковині викрито канал легалізації іноземців

12:52
05 квітня

У Сторожинці піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

12:48
05 квітня

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12:45
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На Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв Буковину представлятимуть школярі з Вижниччини

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05 квітня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
5 квітня о 15:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться прес-конференція Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо розділення рахунків за газ та плати за приєднану потужність.
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
6 квітня о 14.00
у міській лікарні №3 , що на розі вул. Головної-Щербанюка відбудеться брифінг начальника управління охорони здоров'я міської ради Ігоря Незборецького та головного лікаря міської лікарні №3 Віктора Проца, присвячений створенню міського інсультного центру.
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Діалог за «круглим столом» провели з буковинцями – учасниками АТО

Сьогодні, 11:05 / Коментарів: 0
Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, за організаційного сприяння Чернівецького міського центру зайнятості, провели «круглий стіл» на тему: «Демобілізовані військовослужбовці АТО – статус, пільги та гарантії». Метою заходу стало надання комплексних інформаційних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, у вирішенні проблемних питань їх пенсійного захисту.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Для того, щоб легше та простіше отримувати інформацію про зміни, що відбуваються, начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Людмила Троцюк повідомила присутніх про те, що за допомогою відеозв’язку, веб-порталу Пенсійного фонду України та сайту Головного управління можна в будь-який час отримати вичерпні відповіді на всі запитання, які цікавлять цю категорію осіб. Саме з цих джерел можна оперативно довідатися про призначення пенсій по інвалідності учасникам антитерористичної операції, в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО та про умови перерахунку пенсій у разі демобілізації.
Учасники заходу поінформували присутніх військовослужбовців про послуги, що надає кожна зі служб, відповіли на запитання, що порушувалися у ході обговорення та окреслили шляхи подальшої співпраці органів Пенсійного фонду області з представниками інших державних структур з метою захисту прав та гарантій військовослужбовців, які захищали Батьківщину на Сході країни.

Довідково: З початку проведення бойових дій на сьогодні на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області перебуває 121 особа, якій призначено пенсію по інвалідності. Призначено пенсії у разі втрати годувальника 154 членам сімей 64 загиблих воїнів-атовців.

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