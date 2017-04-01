Патронат як нова форма сімейного влаштування дітей

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» в Україні запроваджено нову форму тимчасового догляду і виховання дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Запровадження патронату над дитиною, які перебувають у складних життєвих обставинах та порядок організації діяльності сім'ї патронатного вихователя сприятиме влаштуванню дітей, які внаслідок певних обставин не можуть проживати зі своїми батьками або іншими законними представниками, та поступовому переходу від інституційних форм опіки над дітьми до альтернативних форм догляду і виховання дітей у сімейному середовищі.



Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.



Постановою, зокрема, затверджено: порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя; влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя; порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, типовий договір про патронат над дитиною.

У Державному бюджеті України на 2017 рік вже передбачено кошти на створення та функціонування 154 патронатних сімей.

Впродовж 2017–2018 років оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Передбачається, що з 1 січня 2019 року фінансування видатків щодо патронату над дитиною буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.







