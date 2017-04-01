Від 15 квітня запрошення для іноземців буковинці оформлятимуть у нотаріусів

16 квітня 2017 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 7 Правил підставою для оформлення короткострокової візи є запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, або нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи.

Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Вказаною Постановою внесені зміни до підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360. Зокрема, з нього виключено слова «запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну».

Також відповідно до пункту 4 Правил оформлення віз довгострокова віза оформляється як багаторазова на 90 днів.

У зв’язку з цим територіальними підрозділами Управління ДМС у Чернівецькій області з 15 квітня 2017 року буде припинено прийом документів на оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.





