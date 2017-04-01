Високогірні лісництва розпочали лісокультурну кампанію

Подекуди в Карпатах ще лежить сніг. Тому весняні роботи з заліснення зрубів, доповнення і догляду за лісовими культурами гірські лісництва розпочинають пізніше, ніж рівнинні. Особливості лісокультурної кампанії гірських лісгоспів Буковини полягають у тому, що завдяки застосуванню рівномірно-поступових рубок поновлення лісу відбувається природним шляхом: після кінцевого прийому рубки територія зрубів вже вкрита підростаючими деревцями. У Путильському, Берегометському, Сторожинецькому лісгоспах природне поновлення досягає 80%. Проте на решті території через складність рельєфу лісокультурним бригадам лісгоспів доводиться садити ліс вручну.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Загалом на території державного лісового фонду держлісгоспи Буковини вже створили 279,3 гектари лісових насаджень із запланованих 608 гектарів. Найбільше – в Хотинському та Сокирянському ДЛГ.

- Діяльність лісгоспів області спрямована на відтворення і збільшення площі буковинських лісів. Лісовідновлення і лісорозведення, охорона і захист лісових насаджень – основні завдання наших підприємств, – зазначає в. о. начальника Чернівецького ОУЛМГ Роман Череватий. – Завдяки високому професіоналізму працівників лісового господарства краю ліси Буковини вирізняються високою продуктивністю із загальним щорічним приростом деревини у понад мільйон кубів, що є одним з найкращих показників у країні.

Весняну лісокультурну кампанію-2017 держлісгоспи Буковини проводять за рахунок власних коштів, без залучення бюджетного фінансування. Для цього буковинські лісівники використають цього року майже 3,4 мільйони стандартних сіянців основних лісоутворюючих порід: ялини, ялиці, бука, дуба, ясеня, модрини. Спеціально сформований посадковий матеріал для лісокультурних бригад надійде із 82 розсадників, які функціонують на базі держлісгоспів на площі 84 гектари.



