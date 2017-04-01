Оподаткування спадщини та подарунків у 2017 році по-новому

З 25 березня набрав чинності Закон України від 23 лютого 2017 року №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі - Закон № 1910-VIII), який опубліковано в газеті «Голос України» від 24 березня 2017 року № 54. Законом № 1910-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) щодо визначення членів сім’ї фізичної особи першого та другого ступенів споріднення, а також щодо оподаткування спадщини за нульовою ставкою у разі успадкування майна цими категоріями осіб із застосуванням цих норм з 1 січня 2017 року.



Про це повідомляє Головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів,правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Галина ПШЕНИЧКО.



Відтепер згідно з підпунктом 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, із змінами та доповненнями, членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб тепер оподатковується спадщина, успадкована членами сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення: рідними братами та сестрами, бабусями та дідусями, онуками.

До 1 січня 2017 року не оподатковувалась лише спадщина, що успадковувалася членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).

Такий самий порядок оподаткування стосується і подарунків, які оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. Подарунки від родичів першого та другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою. Доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених розділом IV Податкового кодексу України для оподаткування додаткового блага (абзац другий пункту 174.6 статті 174 ПКУ).

Скасовано необхідність оцінки майна у разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою та дарування об’єктів, які оподатковуються за нульовою ставкою. В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із законом





