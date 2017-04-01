Зареєстровано перший проект в рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017”

У Чернівцях зареєстровано перший проект, який пропонують реалізувати коштом міста уже наступного року у рамках “Бюджету ініціатив чернівчан 2017″.



Вищезгаданий проект передбачає встановлення сучасних ігрових комплексів для дітей, зони відпочинку для людей похилого віку, благоустрій шляхом встановлення тротуарної плитки. «Доступ до нього буде вільний, тому зможе користуватись будь-хто і в будь-який час. Бюджет на реалізацію становить 278 тис 600 грн.”, – повідомляє автор.



Нагадаємо, що подавати свої проекти на конкурс можуть громадяни, яким виповнилось 16 років, чернівчани, а також люди, які працюють або навчаються у Чернівцях, мають нерухомість чи народилися у цьому місті. Зокрема, до розгляду приймають проекти двох видів: малі (вартістю до 300 тисяч гривень) та великі (вартістю до мільйона гривень).



Про це повідомляє прес-служба міськради.



Охочі подати свої проекти зможуть зробити це через спеціально створений сайт https://gb.city.cv.ua, заповнивши тут відповідну реєстраційну форму, або через Центри надання адміністративних послуг. Та щоб подати проекти, авторам необхідно заручитися підтримкою та надати на конкурс списки і підписи мешканців: 25 для малого проекту та 50 – для великого.



Прийом заявок триватиме до 15 травня.