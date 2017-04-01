Завдяки програмі “Бюджет ініціатив чернівчан 2016” пологовий будинок отримав нове обладнання

У рамках реалізації проекту №48 «Фетальні монітори для пологового будинку», що переміг в програмі «Бюджет ініціатив чернівчан 2016» , для потреб чернівецького пологового будинку №2 привезли 10 фетальних моніторів для кращого обслуговування вагітних паціенток.

Про це повідомляє прес-служба міськради.



Декілька моніторів буде передано чернівецькому пологовому будинку № 1, адже таке устаткування є вкрай необхідним для раннього діагностування будь-яких порушень в розвитку плоду.



Цей проект з бюджетом в майже 264 тисячі гривень, поданий 07.09.2016 Едуардом Варвусом, був підтриманий 925 чернівчанами.



Фетальні монітори є найефективнішим засобом спостереження та діагностики стану плода в утробі матері. Також він дозволяє вчасно помітити будь-які патології і відхилення , що виникають у процесі родової діяльності. Досі у пологовому було лише 11 фетальних моніторів, що стало проблемою при обстеженні чернівчанок. Особливу потребу в цих приладах мають акушерські стаціонари. Пологові зали, у яких проводиться постійний динамічний нагляд за станом плоду, найбільшу потребу у використанні кардіомоніторів. Фетальный монітор є інноваційним рішенням, покликаним при низьких витратах зробити рутинний моніторинг плоду простим і ефективним. Прилад розроблений так, щоби забезпечити максимальну зручність і простоту у використанні як для лікаря, так і для пацієнта. Він використовується цілодобово у відділенні патології вагітності, у пологових залах, а також на етапі денного стаціонару.