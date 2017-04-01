УВАГА! СТАРТУВАВ КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» У 2017 РОЦІ

Мінрегіон оголосив конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів.



Конкурс проводиться у співпраці з постійним партнером Мінрегіону Програмою РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».



Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.



Метою Конкурсу є відбір, відзначення і поширення кращих практик за темами:



- Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування.



- Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та ресурсах.



- Співробітництво територіальних громад.



До участі в Конкурсі 2017 року приймаються заявки про практики, реалізовані у період із 2015 до 2016 року, під час впровадження яких отримано позитивні результати.



Учасникам Конкурсу потрібно заповнити заявку у форматі Microsoft Word, яку можна завантажити за посиланням http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-m... і надіслати її до 30 вересня 2017 року електронною поштою на адресуbest.practice.ukraine@coe.int



Заявка супроводжується листом органу місцевого самоврядування за підписом його керівника. Супровідний лист (з підписом та печаткою) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою.



Конкурс 2017 року проводиться відповідно до наказу Мінрегіону від 29.03.2017 № 65. Його фіналісти будуть оголошені в грудні цього року.





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