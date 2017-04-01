Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

Заволодівши чужим майном, грабіжники не встигли далеко втекти з поцупленим. Оперативники швидко знайшли правопорушників.

В обід 4 квітня до поліції звернувся 20-річний чернівчанин. Заявник повідомив, що на території однієї з чернівецьких шкіл його щойно пограбували двоє невідомих молодиків. Застосувавши насильство, зловмисники відкрито заволоділи його сумкою, в якій знаходилися особисті речі, документи потерпілого та гаманець з грошима.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Дізнавшись прикмети нападників, уже невдовзі оперативники Шевченківського відділу поліції знайшли осіб, причетних до скоєння правопорушення. Ними виявилися двоє місцевих жителів 18 і 19 років. Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У затриманих вилучено речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.