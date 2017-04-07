7 квітня орієнтовно о 14:45

Що, Де, Коли

в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться прес-конференція Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо розділення рахунків за газ та плати за приєднану потужність.

у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» , яка проходить під егідою ЮНЕСКО.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.

Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.

у міській лікарні №3 , що на розі вул. Головної-Щербанюка відбудеться брифінг начальника управління охорони здоров'я міської ради Ігоря Незборецького та головного лікаря міської лікарні №3 Віктора Проца, присвячений створенню міського інсультного центру.



вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях». вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир»

у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.

в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.



Під час робочого візиту Остап Семерак