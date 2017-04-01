В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

Міжнародний валютний фонд очікує затвердження Верховною Радою законопроекту щодо запуску ринку землі, а також скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.
"Затвердження Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення очікується до кінця травня 2017 року, що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року", - йдеться в тексті меморандуму між Україною і МВФ, оприлюдненим на сайті мінфіну.
У той же час Гройсман заявив, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.
"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу "112 Україна".
Гройсман зазначив, що не підтримає ідею земельної реформи, яка буде проводитися в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.
"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю від можливості її купівлі іноземними громадянами", - підкреслив прем'єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.
джерело: ЕП