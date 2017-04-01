На Буковині викрито канал легалізації іноземців

В рамках спільної міжвідомчої операції «Мігрант» правоохоронцями області з числа оперативних підрозділів Західного регіонального управління в місті Чернівці та представниками міграційної служби України в Чернівецькій області викрито канал легалізації іноземців.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Останні легалізувалися на території України за сприянням мешканців Буковини. Зокрема правоохоронцями вже встановлено ряд громадян Румунії, які з використанням підроблених документів уклали фіктивні шлюби з громадянками України в скорочені терміни. В результаті чого іноземці, в себе на Батьківщині, в даному випадку в Румунії, отримали довгострокові візи для в’їзду на територію України, на підставі чого реєструвались та оформляли посвідки на тимчасове проживання в Україні. Наразі тривають заходи відносно ряду посадових осіб, причетних до сприяння і пришвидшення легалізації іноземців, за грошову винагороду, в тому числі з використанням службового становища.

За даним фактом Національною поліцією розпочаті відповідні кримінальні провадження, тривають слідчі дії.