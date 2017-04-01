Рятувальники Буковини нагадали священнослужителям правила безпеки під час святкування Великодня

Незабаром Великдень, під час якого у церквах проходитимуть святкові богослужіння. Люди масово відвідуватимуть храми, запалюватимуть пасхальні свічки, тому існує загроза виникнення пожежі. Щоб запобігти таким випадкам, працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу у культових спорудах. Зокрема, 4 квітня фахівці Хотинського районного відділу Управління зустрілися із настоятелями православних церков району та нагадали їм правила безпеки.
На інструктаж у Свято-Покровському соборі зібралися 28 священиків, які здійснюють богослужіння в 32 церквах Хотинщини. Спілкуючись з присутніми, рятувальники закликали їх роз’яснювати вірянам правила пожежної безпеки, закликати парафіян знаходитись із запаленими свічками на безпечній відстані один від одного. Увагу представників духовенства надзвичайники звернули на наявність у храмах первинних засобів пожежогасіння, за допомогою яких можна швидко ліквідувати загорання на початковій стадії. Також священикам розповіли про важливість утримання вільними шляхів евакуації у церквах, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації люди змогли швидко покинути храм та вийти у безпечне місце.
Для того, щоб згадану інформацію дізнались якомога більше людей, рятувальники роздали священикам листівки із зазначеними правилами безпеки, яких слід дотримуватись під час Великодніх свят.