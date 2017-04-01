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17:27
05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

17:03
05 квітня

Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

13:28
05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
05 квітня

На Буковині викрито канал легалізації іноземців

12:52
05 квітня

У Сторожинці піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

12:48
05 квітня

Рятувальники Буковини нагадали священнослужителям правила безпеки під час святкування Великодня

12:45
05 квітня

На Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв Буковину представлятимуть школярі з Вижниччини

12:42
05 квітня

Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

12:38
05 квітня

При отриманні допомоги при народженні дитини факт її народження підтвердить Мін'юст

12:36
05 квітня

Визначено порядок приєднання нових громад до вже створених ОТГ

12:35
05 квітня

Як повернути товар неналежної якості

12:33
05 квітня

Зловмисник, який задушив жінку на території церкви, постане перед судом

12:29
05 квітня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 133,4 млн. грн.

12:28
05 квітня

Маєте квартирантів - задекларуйте доходи

12:27
05 квітня

Чернівці отримали 1,5 млн. грн. від нерухомості

12:26
05 квітня

НА КОРДОНІ З МОЛДОВОЮ ТА РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПОРУШНИКІВ

18:08
04 квітня

Чернівецький центр екстренної медицини співпрацюватиме з представниками Мальтійського Ордену

18:06
04 квітня

Чернівецька земля принесла бюджету 37,4 млн. грн.

18:04
04 квітня

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

18:04
04 квітня

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

17:47
04 квітня

Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

16:10
04 квітня

Гала-концерт і виставка творчих робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017

14:54
04 квітня

Чернівецька ОДПІ нагадує, що ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5

14:49
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14:48
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
5 квітня о 15:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться прес-конференція Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо розділення рахунків за газ та плати за приєднану потужність.
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
6 квітня о 14.00
у міській лікарні №3 , що на розі вул. Головної-Щербанюка відбудеться брифінг начальника управління охорони здоров'я міської ради Ігоря Незборецького та головного лікаря міської лікарні №3 Віктора Проца, присвячений створенню міського інсультного центру.
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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На Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв Буковину представлятимуть школярі з Вижниччини

Вчора, 12:45 / Коментарів: 0
Спеціалісти Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства та Сторожинецького лісгоспу взяли участь у роботі обласного етапу ХІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.
Захід організував Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на базі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Понад 40 учасників зльоту з 26 шкільних лісництв, що діють при усіх державних лісогосподарських підприємства краю, презентували на виставці досягнення своєї практичної діяльності, доповідали про результати науково-дослідних робіт, поділились досвідом вирощування лісових перспективних порід із застосуванням новітніх технологій, розповіли про ефективну співпрацю з лісгоспами області.
«Роботу зі шкільними лісництвами, гуртками юних лісівників наші лісогосподарські підприємства розглядають як важливий напрямок своєї діяльності, – розповідає в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. – Адже учнівські лісництва виховують майбутніх лісівників, науковців-лісоводів, вчать молоде покоління шанобливо ставитись до природи».
Школярі під керівництвом досвідчених спеціалістів лісового господарства беруть участь у вирощуванні лісу, догляду за ним, складають карти місць зростання рідкісних рослин, допомагають лісівникам заготовляти лісове насіння, працюють на клонових лісонасіннєвих плантаціях, взимку підгодовують птахів та звірів.
«Представлені на сьогоднішньому заході матеріали, виступи учасників свідчать про те, що учнівська молодь у шкільних лісництвах отримує ґрунтовні знання з основ вирощування лісових культур, має достатній науковий рівень дослідництва, – зазначає Людмила Головченко, директор Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. – Саме завдяки тісній співпраці з Чернівецьким обласним управлінням лісового господарства юні лісівники Буковини вже вісім років поспіль в числі призерів та переможців фінального етапу Всеукраїнських зльотів шкільних лісництв».
В загальному ж підсумку змагань не було рівних вихованцям учнівського лісництва Карапчівської загальноосвітньої школи (керівник А.К. Лека). Так, Яна Зав’ялець, учениця 8 класу, посіла перше призове місце за результатами конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт. А творча робота учениці 7 класу Людмили Ватрич була кращою з найкращих у виставці-презентації досягнень.
Виборовши першість у загальнокомандних змаганнях, учнівське лісництво з вижницького села Карапчів представлятиме нашу область на фінальному етапі ХІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв у м. Житомир. Зліт відбудеться у вересні цього року. Бажаємо фіналістам успіху!


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