На Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв Буковину представлятимуть школярі з Вижниччини

Спеціалісти Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства та Сторожинецького лісгоспу взяли участь у роботі обласного етапу ХІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.

Захід організував Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на базі кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Понад 40 учасників зльоту з 26 шкільних лісництв, що діють при усіх державних лісогосподарських підприємства краю, презентували на виставці досягнення своєї практичної діяльності, доповідали про результати науково-дослідних робіт, поділились досвідом вирощування лісових перспективних порід із застосуванням новітніх технологій, розповіли про ефективну співпрацю з лісгоспами області.

«Роботу зі шкільними лісництвами, гуртками юних лісівників наші лісогосподарські підприємства розглядають як важливий напрямок своєї діяльності, – розповідає в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. – Адже учнівські лісництва виховують майбутніх лісівників, науковців-лісоводів, вчать молоде покоління шанобливо ставитись до природи».

Школярі під керівництвом досвідчених спеціалістів лісового господарства беруть участь у вирощуванні лісу, догляду за ним, складають карти місць зростання рідкісних рослин, допомагають лісівникам заготовляти лісове насіння, працюють на клонових лісонасіннєвих плантаціях, взимку підгодовують птахів та звірів.

«Представлені на сьогоднішньому заході матеріали, виступи учасників свідчать про те, що учнівська молодь у шкільних лісництвах отримує ґрунтовні знання з основ вирощування лісових культур, має достатній науковий рівень дослідництва, – зазначає Людмила Головченко, директор Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. – Саме завдяки тісній співпраці з Чернівецьким обласним управлінням лісового господарства юні лісівники Буковини вже вісім років поспіль в числі призерів та переможців фінального етапу Всеукраїнських зльотів шкільних лісництв».

В загальному ж підсумку змагань не було рівних вихованцям учнівського лісництва Карапчівської загальноосвітньої школи (керівник А.К. Лека). Так, Яна Зав’ялець, учениця 8 класу, посіла перше призове місце за результатами конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт. А творча робота учениці 7 класу Людмили Ватрич була кращою з найкращих у виставці-презентації досягнень.

Виборовши першість у загальнокомандних змаганнях, учнівське лісництво з вижницького села Карапчів представлятиме нашу область на фінальному етапі ХІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв у м. Житомир. Зліт відбудеться у вересні цього року. Бажаємо фіналістам успіху!





