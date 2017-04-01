Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

Уряд вніс певні корективи до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою КМУ N 39 від 30.01.2013 р. (далі — Порядок).

Про це повідомляє Наталія СИРБУ провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Відповідно до внесених змін вичерпний перелік документів, які подаються для прийняття рішень про визнання вантажів, коштів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, тепер затверджуватиме Мінсоцполітики (раніше такий перелік документів визначався безпосередньо в Порядку).

Крім цього, для включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги не вимагатимуть нотаріально оформлених копій установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів, як того вимагають норми Закону про держреєстраціююросіб, а також свідоцтва про акредитацію у випадку коли акредитацію проведено відповідно до цього ж Закону.

Також віднині Мінсоцполітики не надсилатиме отримувачу гуманітарної допомоги копію рішення про включення його до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Натомість таке рішення оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті цього Міністерства.





