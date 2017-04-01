При отриманні допомоги при народженні дитини факт її народження підтвердить Мін'юст

Мінсоцполітики та Мін'юст прийняли наказ від 21.03.17 р. № 441/915/5 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України щодо підтвердження факту народження дитини".

Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

У разі подання заяви на отримання допомоги при народженні дитини через сайт Мін'юсту чи інтегровані з ним сайти органів виконавчої влади, місцевого самоврядування факт народження дитини підтверджується по Інтернету.

Для цього Мінсоцполітики взаємодіє з Мін'юстом, який надає йому інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, забезпечується шляхом формування системою «Електронна послуга з призначенням державної допомоги при народженні дитини» пошукового запиту, що включає дату народження дитини, дату і номер актового запису в книзі державної реєстрації народжень, а також серії та номера свідоцтва про народження.

Після введення пошукового запиту адміністратор Реєстру у режимі реального часу надає Мінсоцполітики інформацію про дитину і його батьків.

Якщо в Реєстрі відсутня інформація щодо свідоцтва про народження дитини за пошуковими критеріями або у них є невідповідності, адміністратор направляє відповідне повідомлення.



























