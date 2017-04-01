Визначено порядок приєднання нових громад до вже створених ОТГ

Закон України №1851-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад врегульовує порядок добровільного приєднання до вже утворених об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Зокрема, уточнені умови та порядок добровільного приєднання до ОТГ суміжної сільської, селищної територіальної громади; особливості припинення повноважень сільської, селищної ради, сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до ОТГ. Крім того, окреслені параметри, після досягнення яких новостворена територіальна громада може вважатись спроможною; визначено загальний обсяг фінансової підтримки держави шляхом розподілу між бюджетами ОТГ пропорційно до площі ОТГ та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів. Крім того, визначено порядок призначення та проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад територіальних громад, які приєдналися до ОТГ.

Цей Закон сприятиме створенню потужних, самостійних та самодостатніх територіальних громад, котрі управлятимуть суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.





