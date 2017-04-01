Як повернути товар неналежної якості

Права споживача при придбанні товару належної якості визначені статтею 9 Закону про захист прав споживачів.



Про це повідомляє Юрій МІНТЕНКО начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



Так, споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Проте слід пам'ятати, що повернути або обміняти непродовольчий товар належної якості на інший, аналогічний, можна, якщо:

• з моменту придбання минуло не більше 14-ти днів (не рахуючи дня купівлі, і якщо триваліший строк не оголошений продавцем);

• товар не використовувався;

• збережено товарний вигляд товару, його споживчі властивості, пломби, ярлики тощо;

• зберігся розрахунковий документ, який споживач отримав разом із товаром;

• товар не входить до Переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право:

- придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості,

- розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару,

- обміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору. У разі неможливості це зробити у день розірвання договору гроші можна повернути в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Таке право споживачів на обмін (повернення) непродовольчих товарів належної якості поширюється також під час укладення договору на відстані, поза торговельними або офісними приміщеннями.

Особливості регулювання відносин між споживачами та продавцями продукції в разі укладення таких договорів визначаються ст. 12 та 13 Закону про захист прав споживачів.



