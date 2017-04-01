«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 133,4 млн. грн.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом у наповненні місцевої казни, його питома вага в загальних податкових надходженнях бюджету міста майже 50-ти відсотків.

Цьогоріч чернівчани перерахували до бюджету міста 133,4 млн. грн. податку, що на 44,5 млн. грн., або майже на третину перевищує минулорічні надходження.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

З доходів у вигляді заробітної плати бюджет столиці Буковини отримав 118,5 млн. грн., що складає 88 відсотків надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, казна міста в перший місяць року отримала понад 10,5 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян, яка стартувала з 1 січня, вже додала до бюджету 1,7 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 2,5 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ „Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

- у місячному - 3200 гривень;

- у погодинному - 19,34 гривні.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2017 року становитиме для працездатних осіб з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.

Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши кошти на підвищення офіційних зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста.

