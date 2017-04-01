Чернівці отримали 1,5 млн. грн. від нерухомості

Як розповіла начальник відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Беженар Христина Георгіївна, цьогоріч платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 1547,0 тис. грн. податку, що на 1038,4 тис. грн. перевищує показники минулого року.. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 1517,2 тис. грн., а громадяни – 29,8 тис. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадяни сплачують за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

Ставка податку складає 0,1 відсотка мінімальної зарплати - для квартири/квартир, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів (тобто 1,38 грн. за м. кв.); житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 250 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), сумарна загальна площа яких не перевищує 370 кв. метрів.

Тобто, наприклад, площа квартири 65 м. кв. Громадянин сплатить (65-60) Х 1,38= 6,90 грн.

Якщо квартира, або будинок більше 120 та 250 м. кв. відповідно, то ставка податку складатиме вже 1 відсоток – 13,78 грн.

Наприклад, власнику будинку 300 м. кв. доведеться сплатити (300-120) Х 13,78= 2480,40 грн.

Крім того, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.





