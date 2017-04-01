НА КОРДОНІ З МОЛДОВОЮ ТА РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПОРУШНИКІВ

В рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017» на Буковині в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону, за добу, затримано п’ять правопорушників з прикордонних питань.Трьох осіб, що намагалися подолати загороджувальний паркан, повертаючись зі сторони кордону, затримала група реагування відділу «Красноїльськ», вчора близько опівночі. Молодики чітких пояснень свого перебування за лінією інженерних споруд, надати не могли. Серед затриманих чоловіків з документами, які б засвідчили особу, були тільки двоє.Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Пізніше в ході обміну інформацією з румунськими колегами з’ясувалося, що під час пошуку правопорушників ними були виявлені три ящики сигарет.Інших двох порушників прикордонниками затримано в межах українсько-молдовського кордону.Так, 50-річного громадянина Молдови охоронці кордону затримали в пункті пропуску «Мамалига» за підроблення відміток Держприкордонслужби. Під час перевірки документів іноземця, прикордонним нарядом було виявлено, що відмітки про перетин державного кордону в одному із українських пунктів пропуску мають ознаки підробки.Ще одного правопорушника затримано в рамках взаємодії з прикордонною поліцією Молдови.Про появу та рух невідомої особи поблизу кордону, проінформував прикордонний наряд відділу «Кельменці», в результаті чого молдовськими колегами, було затримано 27 – річного мешканця Кам’янця – Подільського (Україна), який поза пунктом пропуску намагався потрапити до сусідів. На даний час чоловіка передано на територію України.Усі особи, які причетні до протиправної діяльності, після з’ясування усіх обставин правопорушення, понесуть покарання згідно чинного законодавства.