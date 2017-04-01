Фотовиставка «Широкинська операція в обличчях» у Чернівцях

У цей четвер, 6 квітня 2017 року, за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».«Широкинська операція» – саме так була названа книга-фотоальбом, в якій зібрані світлини тих подій та побратимські некрологи про азовських бійців. На фотовиставці будуть показані найяскравіші фотографії, які увійшли у цю книгу і не тільки.Не пропустіть цю подію! Ми мусимо знати подвиги наших бійців та пам’ятати, що в нашій державі є багато людей, які борються за свій народ, Nацію та майбутнє України!Телефон для довідок: +380(95) 483 88 24