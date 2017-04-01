Фотовиставка «Широкинська операція в обличчях» у Чернівцях

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:27
05 квітня

Поліцейські затримали зловмисників, котрі посеред білого дня пограбували чернівчанина

17:03
05 квітня

Буковину відвідає Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

13:28
05 квітня

В Україні буде скасовано мораторій на продаж землі

12:55
05 квітня

На Буковині викрито канал легалізації іноземців

12:52
05 квітня

У Сторожинці піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

12:48
05 квітня

Рятувальники Буковини нагадали священнослужителям правила безпеки під час святкування Великодня

12:45
05 квітня

На Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв Буковину представлятимуть школярі з Вижниччини

12:42
05 квітня

Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

12:38
05 квітня

При отриманні допомоги при народженні дитини факт її народження підтвердить Мін'юст

12:36
05 квітня

Визначено порядок приєднання нових громад до вже створених ОТГ

12:35
05 квітня

Як повернути товар неналежної якості

12:33
05 квітня

Зловмисник, який задушив жінку на території церкви, постане перед судом

12:29
05 квітня

«Зарплатний» податок приніс бюджету Чернівців 133,4 млн. грн.

12:28
05 квітня

Маєте квартирантів - задекларуйте доходи

12:27
05 квітня

Чернівці отримали 1,5 млн. грн. від нерухомості

12:26
05 квітня

НА КОРДОНІ З МОЛДОВОЮ ТА РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПОРУШНИКІВ

18:08
04 квітня

Чернівецький центр екстренної медицини співпрацюватиме з представниками Мальтійського Ордену

18:06
04 квітня

Чернівецька земля принесла бюджету 37,4 млн. грн.

18:04
04 квітня

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

18:04
04 квітня

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

17:47
04 квітня

Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

16:10
04 квітня

Гала-концерт і виставка творчих робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017

14:54
04 квітня

Чернівецька ОДПІ нагадує, що ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5

14:49
04 квітня

Чернівчани сплатили майже півмільярда податків

14:48
04 квітня

Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна Супрун Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває будь-які дороги нового поступу - Уляна СупрунНа Буковину приїхала в. о. міністра охорони здоров`я України Уляна Супрун. Про це мало хто знав. Ні графіка зустрічей, ні плану відвідувань, ні протоколу, ні програми перебування пані міністра оприлюднено не було. І ніхто не здогадувався, куди і коли вона навідається.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Понад півмільярда гривень спрямувала Чернівецька митни ...На Буковині чиновник приховав відомості про дохід у пон ...Стара і стійка система у медицині Буковини перекриває б ...Скільки буковинці платитимуть за газ з 1 квітняМихайло Сеничак карає НасіроваБез одного Василя у Чернівцях … (продовження)ОСВІТЯНСЬКІ ВІДКАТИ В ЧЕРНІВЦЯХБез одного Василя обійдеться у Чернівцях весілляЯка лікарня у Чернівцях обслуговуватиме госпітальний ок ...ПАТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» ЗАВЕРШИЛО 2016 РІК ЗІ ЗБИТКАМИ В 29 ...Пенсійному фонду області страхувальники заборгували май ...З 1 квітня у Чернівцях зросте вартість проїзду у громад ...Супрун ініціює повну заборону російських ліків в Україн ...Інформаційну годину провели для студентів Чернівецького ...З 1 квітня чернівчани платитимуть за куб води на гривню ...
Що, Де, Коли
5 квітня о 15:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться прес-конференція Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо розділення рахунків за газ та плати за приєднану потужність.
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
6 квітня о 14.00
у міській лікарні №3 , що на розі вул. Головної-Щербанюка відбудеться брифінг начальника управління охорони здоров'я міської ради Ігоря Незборецького та головного лікаря міської лікарні №3 Віктора Проца, присвячений створенню міського інсультного центру.
6 квітня о 15:30
6 квітня о 15:30
вул. Центральна площа 10 (художній музей) за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня орієнтовно о 14:45
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Квітень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Партнери

Фотовиставка «Широкинська операція в обличчях» у Чернівцях

Вчора, 11:00 / Коментарів: 0
Фотовиставка «Широкинська операція в обличчях» у Чернівцях


У цей четвер, 6 квітня 2017 року, за підтримки Національного Корпусу видавництво «Орієнтир» презентує фотовиставку «Широкинська операція в обличчях».

«Широкинська операція» – саме так була названа книга-фотоальбом, в якій зібрані світлини тих подій та побратимські некрологи про азовських бійців. На фотовиставці будуть показані найяскравіші фотографії, які увійшли у цю книгу і не тільки.

Не пропустіть цю подію! Ми мусимо знати подвиги наших бійців та пам’ятати, що в нашій державі є багато людей, які борються за свій народ, Nацію та майбутнє України!

Зустріч відбудеться 6 квітня о 15:30 у Чернівцях за адресою вул. Центральна площа 10 (художній музей).
Телефон для довідок: +380(95) 483 88 24
СХОЖІ НОВИНИ:
6 квітня о 15:30У Чернівцях презентували «Широкинську операцію»Студентська рада Буковини проведе мистецьку виставку «StudArt»На півночі Донецької області розпочалась антитерористична операціяВ Чернівцях відбудеться фотовиставка "День Європи"
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"