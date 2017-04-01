США: Росія готує наступ проти України по всіх фронтах - Atlantic Council

Дії Росії вказують, що Кремль готується до нової широкомасштабної військової операції проти України, а також Білорусі, країн Балтії або навіть Кавказу.Про це в статті для Atlantic Council пише експерт Американської ради із закордонної політики Стівен Бланк, передає ZN.ua. з посиланням на ОбозревательВін нагадує, що протягом 2016 року Росія створила 25 нових дивізій і 15 бригад, при цьому збільшивши кількість військових лише на 10 тисяч осіб.За словами експерта, це може означати, що Росія ставить за мету підготуватися до тривалої широкомасштабної війни, використовуючи радянську модель, при якій регулярна армія складалася лише з частин, які утворювали її "скелет". А повноцінно особовий склад набирався тільки в ході масової мобілізації.На те, що російська влада розглядає таку мобілізацію, вказують військові навчання "Кавказ 2016" та інші торішні маневри, в ході яких Москва мобілізувала сили МВС, банки платили солдатські зарплати, а лікарні розгортали польові госпіталі. До навчань були залучені і регіональні цивільні адміністрації.Також Бланк звертає увагу на те, що в 2016-2017 роках Москва створила Першу Гвардійську танкову армію, 40-ю і 8-ю армії, штабом для яких став Ростов біля самих кордонів України.Також звідси вони можуть зручно вдарити по країнам на Кавказі, якщо буде потрібно, або проводити авіаудари на Близькому Сході. Більш того, будь-яка з цих армій може бути швидко перекинута в Білорусь, якщо її уряд не зможе або не захоче пригнічувати черговий протест.До того ж Росія створила чотири нові дивізії: 150-ю дивізію в Ростові, 10-ю дивізію і 3-ю механізовану дивізії в Воронежі, а також 144 мотострілкової дивізії поблизу Смоленська. Таким чином, всі вони розміщені зовсім недалеко від кордону України.Крім того, штаб 20 російської армії перенесений ближче до України з околиць Москви до Воронежа. А три мотострілкові бригади, які раніше базувалися глибоко всередині Росії, ближче до Казахстану, тепер передислоковані на захід країни. Вони базуватимуться в Бєлгороді, Брянську і Воронежі, які розташовані менш ніж за 50 кілометрів від України.Свіжі розгортання російських сил ще більше турбують. 8 березня Москва оголосила, що пріоритетом для російського військового флоту стане побудова кораблів, здатних нести десантні війська. Вони запросто можуть бути використані проти України, балканських країн, на Кавказі або на Близькому Сході.24 березня спостерігачі виявили десятки російських танків, які прямували в Покровське на півдні Ростовської області поблизу України. Крім того, Росія відправила десантні сили в Білорусь, виключивши можливість передислокації українських військ з півночі в південні регіони, зокрема в Маріуполь.Ці російські десантні загони представляють небезпеку і для Білорусі. Крім того, кібератаки не вщухають. Український уряд вважав, що з листопада до грудня 2016 року Росія влаштувала 6,5 тисячі кібератак проти різних українських відомств, включаючи міністерства фінансів і оборони.Також російські хакери постійно намагаються проникнути в мережі компаній, які займаються енергетичним забезпеченням в Україні.З початку 2017 року зросло кількість порушень умов перемир'я на Донбасі з боку сил Росії. Тільки з 12 до 20 березня таких атак було 336, при цьому 9 українських солдатів загинули, 35 були поранені.23 березня в Києві був убитий колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненко. Цей випадок може бути результатом профінансованого російським урядом тероризму."Всі ці дії разом з призначеними на серпень-вересень навчаннями" Захід 2017 ", які пройдуть в Білорусі, підсилюють страхи перед новим вторгненням в Україну, Білорусь або навіть на Кавказ, спираючись на всі останні російські дії і розгортання військ. Більш того, під внутрішній політиці у Путіна скоротилося простір для маневру, а економічні реформи малоймовірні. до того ж, армії не вистачає людей, а російський військовий бюджет, ймовірно, досяг свого ліміту можливостей ", - йдеться в статті.На думку Бланка, Путін може зважитися на розв'язання широкомасштабної війни найближчим часом, щоб посилити націоналістичні настрої в Росії перед виборами 2018 року. Тому в України і Білорусі є причини нервувати.