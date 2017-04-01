Гала-концерт і виставка творчих робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017

7 квітня о 12.00 у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
Головна мета цієї програми - виявлення та підтримка юних мистецьких талантів Буковини, удосконалення їхньої професійної майстерності. За роки існування програми сотні юних митців нашого краю отримали можливість проявити свій самобутній талант. Багато з них вже стали відомими музикантами і художниками, лауреатами та переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів і виставок, обрані членами професійних творчих спілок, стали студентами вищих спеціалізованих навчальних закладів.
Організатори заходу - управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, управління культури Чернівецької міської ради, учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецька обласна філармонія, обласне відділення Українського фонду культури, обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, обласний мистецький фонд ім. Н. Яремчука.
За підсумками роботи журі переможцями цьогорічного обласного туру стали 32 учасники: 26 переможців у номінації «Музичне мистецтво», 3 у номінації «Образотворче мистецтво» і 3 у номінації «Народне мистецтво».
На заході глядачі матимуть змогу помилуватися роботами образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, що привертають увагу яскравою творчою уявою та виразною колористикою й насолодитися творами вітчизняних та зарубіжних композиторів-класиків у виконанні юних обдарованих музикантів.