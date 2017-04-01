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Новини
18:08
04 квітня

Чернівецький центр екстренної медицини співпрацюватиме з представниками Мальтійського Ордену

18:06
04 квітня

Чернівецька земля принесла бюджету 37,4 млн. грн.

18:04
04 квітня

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

18:04
04 квітня

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

17:47
04 квітня

Отримувачі гуманітарної допомоги реєструються по-новому

16:10
04 квітня

Гала-концерт і виставка творчих робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017

14:54
04 квітня

Чернівецька ОДПІ нагадує, що ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5

14:49
04 квітня

Чернівчани сплатили майже півмільярда податків

14:48
04 квітня

Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

13:23
04 квітня

До рибоохоронного патруля Чернівецької області відібрано 7 патрульних

13:12
04 квітня

Чернівецькі рятувальники отримають пожежно-рятувальну техніку

16:30
03 квітня

Муніципальна бібліотека ім. Добрянського запрошує чернівчан на цікаві зустрічі

15:15
03 квітня

Чернівчани долучаться до обговорення питання про перейменування вулиці Челюскінців на вулицю Кайндля Раймонда Фрідріха

15:13
03 квітня

Громадські слухання з приводу перейменування вулиці Новикова-Прибоя Олексія на вулицю Сбієра Іона відбудуться 4 травня

15:02
03 квітня

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

15:01
03 квітня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів

14:59
03 квітня

Цього року на підтримку армії чернівчани сплатили 20 млн. грн.

14:44
03 квітня

Що зміниться для працівників при запровадженні електронних трудових книжок?

13:37
03 квітня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

13:30
03 квітня

У Чернівцях представлять унікальну програму "Етика-Політика-Економіка"

13:28
03 квітня

Особливості прийняття на роботу одиноких матерів

13:10
03 квітня

Зміни в оплаті навчання за рахунок підприємства

12:49
03 квітня

Зазнав змін Порядок проведення зустрічних звірок

12:14
03 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних виникло 19 пожеж, на одній із них травмовано людину

11:51
03 квітня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
4 квітня о 12.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.
4 квітня о 12.00
у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка».
Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
4 квітня о 15.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у [b]передачі пожежно-рятувальної техніки в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області. [/b]
5 квітня о 15:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться прес-конференція Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо розділення рахунків за газ та плати за приєднану потужність.
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чернівецька ОДПІ нагадує, що ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5

Вчора, 14:54 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ нагадує, що ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5Протягом першого кварталу цього року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 43,6 млн. грн. єдиного податку. Це на 18,6 млн. грн. перевищує минулорічні показники. Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Підприємці сплатили 35,0 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 8,6 млн. грн. Глибоцька громада від єдинників отримала 4,7 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Оскільки, Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради (27.02.2017р.), то вже за березень 2017 року (по строку до 20 березня) для платників І та ІІ груп ставка єдиного податку буде удвічі меншою.

Отже, з урахуванням змін до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ, що набрали чинності з 1 січня 2017 року.

Місячна сума єдиного податку у січні – лютому 2017 року складає:
• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);
• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%).

У березні – грудні (за умови дії Рішення №581):
• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);
• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).

Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:
• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році
• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.
• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).


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