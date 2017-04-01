Чернівчани сплатили майже півмільярда податків

Упродовж першого кварталу цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 496,2 млн. грн. податків, що на 128,4 млн. грн., або на чверть, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 192,7 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 303,5 млн. грн.
Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 240,0 млн. грн., податку на додану вартість – 71,5 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 27,8 млн. грн.; плати за землю – 37,4 млн. грн.
За підсумками березня платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 43,6 млн. грн., що на 18,1 млн. грн. більше, ніж у попередньому році.
З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 19,7 млн. грн. військового збору та 5,4 млн. грн. податку з пасивних доходів. Про це повідомили у відділі організації роботи Чернівецької ОДПІ.