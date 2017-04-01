Здавати в оренду нерухомість можна без реєстрації підприємцем

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що статтею 170 ПКУ визначено особливості оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
Згідно п.п.170.1.2. п.170.1 ст.170 ПКУ податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.
Відповідно п.п.170.1.4. п. 170.1 ст. 170 ПКУ доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу
Враховуючи п.п. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.
При цьому, така фізична особа – орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації (п.п. «а» п.п. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 ПКУ).
Відповідно до п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податків на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним.
Отже, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 ПКУ без реєстрації фізичною особою - підприємцем.