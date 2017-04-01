Молоду чернівчанку засудили умовно за шахрайство

Як повідомляє Чернівецька місцева прокуратура, у листопаді 2016 року 18-річна чернівчанка, за попередньою змовою з невстановленою особою, під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволоділа 3 мобільними телефонами та планшетом, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд та завдала потерпілим матеріальну шкоду у розмірі понад 32 тис.грн.
Шевченківський районний суд м.Чернівці підтримав позицію державного обвинувача, визнав 18-річну чернівчанку винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (шахрайство), та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі.
Однак враховуючи, що молода жінка має на утриманні малолітню дитину, раніше несудима та щиросердно розкаялася у скоєному, суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 років не вчинить нового злочину.