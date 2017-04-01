До рибоохоронного патруля Чернівецької області відібрано 7 патрульних

28 березня завершився конкурсний відбір рибоохоронного патруля до Управління Держрибагентства в Чернівецькій області. До Управління було оголошено конкурс на 10 посад. За результатами тестування та співбесіди 7 кандидатів пройшли конкурсний відбір - інформує Держрибагентство України.
Для участі в конкурсі подали документи 23 кандидати, з них на тестування з’явився 21 кандидат. За результатами тестування 11 кандидатів було допущено до наступного етапу – співбесіди.
На засіданні конкурсної комісії були присутні представники громадськості – Громадської організації «Громада Рибалок Буковини», «Чернівецької обласної федерації риболовного спорту», «Чернівецької обласної ради УТМР».
Серед новообраних патрульних є колишні працівники бізнесу та правоохоронних органів. Один з кандидатів працював у органах рибоохорони, успішно пройшов співбесіду та показав хороші результати на тестуванні. Ще один кандидат займався громадською діяльністю в Громаді рибалок України.
«Незважаючи на те, що в області немає промислового рибальства, а виключно любительське, проблема браконьєрства в регіоні стоїть досить гостро. Ми дуже вдячні громадськості за допомогу при відборі працівників до рибоохоронного патруля. Сподіваємось і на подальшу активну участь громадськості під час рибоохоронних рейдів, в роботі комісії щодо контролю за зарибленням водойм», – наголосила керівник Управління Держрибагентства в Чернівецькій області Вікторія Устименко.
З 10 квітня розпочинається навчання рибоохоронних патрульних Чернівецької області на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Знаннями з патрульними поділяться представники Всесвітнього Фонду дикої природи в Україні (WWF), Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», Іхтіопаталогічної лабораторії, Управління Держрибагентства в м. Києві та Київській області, Управління оперативного реагування «Рибоохоронний патруль».
Програма навчання побудована на вивченні профільного законодавства, регулювання використання водних біоресурсів, основ діяльності рибоохоронного патруля та іхтіології, проблем збереження осетрових. В програмі також передбачено практичний курс зі складання первинних матеріалів при виявленні порушень (протоколів).
Нагадаємо, рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Зарплата рибних патрульних буде в кілька разів вища, ніж в ліквідованих органах рибоохорони. Очікується, що вона буде складати 6-7 тис грн., за рахунок внутрішньої оптимізації та отримання додаткового фінансування в рамках державного бюджету.