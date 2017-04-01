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Новини
13:23
04 квітня

До рибоохоронного патруля Чернівецької області відібрано 7 патрульних

13:12
04 квітня

Чернівецькі рятувальники отримають пожежно-рятувальну техніку

16:30
03 квітня

Муніципальна бібліотека ім. Добрянського запрошує чернівчан на цікаві зустрічі

15:15
03 квітня

Чернівчани долучаться до обговорення питання про перейменування вулиці Челюскінців на вулицю Кайндля Раймонда Фрідріха

15:13
03 квітня

Громадські слухання з приводу перейменування вулиці Новикова-Прибоя Олексія на вулицю Сбієра Іона відбудуться 4 травня

15:02
03 квітня

Задекларувати доходи можна в електронному вигляді

15:01
03 квітня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів

14:59
03 квітня

Цього року на підтримку армії чернівчани сплатили 20 млн. грн.

14:44
03 квітня

Що зміниться для працівників при запровадженні електронних трудових книжок?

13:37
03 квітня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року

13:30
03 квітня

У Чернівцях представлять унікальну програму "Етика-Політика-Економіка"

13:28
03 квітня

Особливості прийняття на роботу одиноких матерів

13:10
03 квітня

Зміни в оплаті навчання за рахунок підприємства

12:49
03 квітня

Зазнав змін Порядок проведення зустрічних звірок

12:14
03 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних виникло 19 пожеж, на одній із них травмовано людину

11:51
03 квітня

Лісівники Берегометського ЛМГ забезпечили місцевий дендропарк саджанцями екзотичних дерев

11:50
03 квітня

До завершення кампанії декларування доходів залишився місяць

11:48
03 квітня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

11:47
03 квітня

Використовуйте можливості електронних сервісів ДФС

11:41
03 квітня

Чернівці потребують сучасних громадських просторів, привабливих для чернівчан та туристів

11:34
03 квітня

Чернівецький міський відділ звертається до релігійних громад та священнослужителів міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у культових спорудах

11:18
03 квітня

У Чернівцях 3 дні не буде води. Чернівчан просять накопичити необхідний запас води

10:58
03 квітня

У турецького перевізника вилучено товару на майже 2 мільйона гривень

10:49
03 квітня

Маєш ідею як покращити наші Чернівці? Приєднуйся до “Бюджету ініціатив чернівчан” (відео)

10:36
03 квітня

З 1 квітня зростає мінімальний розмір допомоги по безробіттю

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.
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Що, Де, Коли
4 квітня о 12.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться презентація перспектив реалізації у Чернівцях проекту із облаштування громадського простору Urban Hub у формі соціального підприємства.
4 квітня о 12.00
у Чернівецькій гімназії № 4 о 12.00, та гімназії № 5 о 13.00 Український католицький університет проведе презентацію бакалаврської програми «Етика-Політика-Економіка».
Більше інформації про програму є на сайті УКУ: http://vstup.ucu.edu.ua/ppe/ та на сайті програми: http://epe.ucu.edu.ua.
4 квітня о 15.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у [b]передачі пожежно-рятувальної техніки в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області. [/b]
6 квітня о 10.30
у Червоній залі Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковича відбудеться пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», яка проходить під егідою ЮНЕСКО.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
6 квітня о 11.30
у м. Кіцмані на обласному збірному пункті відбудеться перша урочиста відправка молодого поповнення військовослужбовців строкової військової служби до лав Збройних Сил України.
Транспорт буде надано за адресою м. Чернівці, вул. Головна 119 (міський військовий комісаріат). Відправленя о 10.00 годині.
8 квітня
8 квітня
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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До рибоохоронного патруля Чернівецької області відібрано 7 патрульних

Сьогодні, 13:23 / Коментарів: 0
28 березня завершився конкурсний відбір рибоохоронного патруля до Управління Держрибагентства в Чернівецькій області. До Управління було оголошено конкурс на 10 посад. За результатами тестування та співбесіди 7 кандидатів пройшли конкурсний відбір - інформує Держрибагентство України.

Для участі в конкурсі подали документи 23 кандидати, з них на тестування з’явився 21 кандидат. За результатами тестування 11 кандидатів було допущено до наступного етапу – співбесіди.

На засіданні конкурсної комісії були присутні представники громадськості – Громадської організації «Громада Рибалок Буковини», «Чернівецької обласної федерації риболовного спорту», «Чернівецької обласної ради УТМР».

Серед новообраних патрульних є колишні працівники бізнесу та правоохоронних органів. Один з кандидатів працював у органах рибоохорони, успішно пройшов співбесіду та показав хороші результати на тестуванні. Ще один кандидат займався громадською діяльністю в Громаді рибалок України.
«Незважаючи на те, що в області немає промислового рибальства, а виключно любительське, проблема браконьєрства в регіоні стоїть досить гостро. Ми дуже вдячні громадськості за допомогу при відборі працівників до рибоохоронного патруля. Сподіваємось і на подальшу активну участь громадськості під час рибоохоронних рейдів, в роботі комісії щодо контролю за зарибленням водойм», – наголосила керівник Управління Держрибагентства в Чернівецькій області Вікторія Устименко.

З 10 квітня розпочинається навчання рибоохоронних патрульних Чернівецької області на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Знаннями з патрульними поділяться представники Всесвітнього Фонду дикої природи в Україні (WWF), Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», Іхтіопаталогічної лабораторії, Управління Держрибагентства в м. Києві та Київській області, Управління оперативного реагування «Рибоохоронний патруль».

Програма навчання побудована на вивченні профільного законодавства, регулювання використання водних біоресурсів, основ діяльності рибоохоронного патруля та іхтіології, проблем збереження осетрових. В програмі також передбачено практичний курс зі складання первинних матеріалів при виявленні порушень (протоколів).

Нагадаємо, рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Зарплата рибних патрульних буде в кілька разів вища, ніж в ліквідованих органах рибоохорони. Очікується, що вона буде складати 6-7 тис грн., за рахунок внутрішньої оптимізації та отримання додаткового фінансування в рамках державного бюджету.



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