Буковинські прикордонники облаштовують та укріплюють кордон

Державна прикордонна служба продовжує заходи з посилення надійної охорони кордону. Одним із чинників забезпечення охорони державного рубежу є його облаштування та укріплення інженерно-технічних споруд на ділянках державної межі повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
З метою якісного і повного виконання планів інженерного забезпечення охорони кордону в поточному році з 1 квітня 2017 року розпочався інженерно-будівельний сезон, який триватиме у три етапи.
Планується вдосконалення системи інженерно-технічного забезпечення підрозділів охорони державного кордону та створення сприятливих умов для несення служби на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону.
Також здійснюється нарощення інженерно-технічної складової охорони кордону та подальше удосконалення системи загороджень, прикордонної інфраструктури, фортифікаційного обладнання, тощо.
До здійснення інженерного облаштування охорони державного кордону долучаються також районні адміністрації, лісництва, які допомагають в очищенні просік по лінії державного кордону і рубежу основних інженерно-технічних споруд, їх ремонту та відновлення, а також в укріпленні спотикачами, надовбами та загородженням єгозою.