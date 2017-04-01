Чернівецькі рятувальники отримають пожежно-рятувальну техніку

04.04.2017 15.00 Голова облдержадміністрації Олександр Фищук відвідає Управління ДСНС України у Чернівецькій області, де візьме участь у передачі пожежно-рятувальної техніки.
04 квітня о 15.00 голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук візьме участь у передачі пожежно-рятувальної техніки в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
До управління ДСНС у Чернівецькій області передано 4 пожежні автоцистерни на базі шасі МАЗ-505М, АЦ-4-60 (5309), вартість однієї одиниці складає 3,8 млн. грн. Спецтехніка придбана Державною службою з надзвичайних ситуацій України за кошти державного бюджету на загальну суму 15,1 млн. грн.
Дані автомобілі передаються в підпорядковані підрозділи Управління ДСНС України у Чернівецькій області, де будуть виконувати завдання за призначенням, а саме:
- МАЗ-505М – Аварійно рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернівецькій області (м. Чернівці) – 2 одиниці;
- МАЗ-505М – 1 державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у Чернівецькій області (м. Чернівці) – 1 одиниця;
- МАЗ-505М – 4 державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Чернівецькій області (м. Вижниця) – 1 одиниця.
Також в якості гуманітарної допомоги від республіки Японія та КНР передано 2 автомобілі:
- Mitsubishi L-200 (654,1 тис. грн.);
- ZX Grand Tiger (573,7 тис. грн.).
Дані автомобілі передаються в Аварійно рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС України у Чернівецькій області (м. Чернівці), де будуть виконувати завдання за призначенням.